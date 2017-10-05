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أوقات الصلاة فى مصر وأقاليمها 5 أكتوبر

متابعات تنشر "المال" مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 5-10– 2017 حسب التوقيت المحلى لمحافظات جمهورية مصر العربية وهى كالتالي:
5 أكتوبر، 2017 5 أكتوبر، 2017

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متابعات

 تنشر “المال” مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 5-10– 2017 حسب التوقيت المحلى لمحافظات جمهورية مصر العربية وهى كالتالي:


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