أوفر ماركت توقع عقود جولة تمويلية بفيدكس دبي

سمية كمالصرح عبدالرحمن جلال، المدير التنفيذي لشركة أوفر ماركت، بأن شركته تستعد حاليًا للدخول فى جولة تمويلية جديدة وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا، موضحًا أنه من المقرر توقيع بنود التعاقد خلال أكتوبر المقبل على هامش فعاليات مؤتمر فيدكس بمدينة دبى.وأضاف جلال، لـ"المال"، أنه لا يوجد استعدادات لاس

سمية كمال

صرح عبدالرحمن جلال، المدير التنفيذي لشركة أوفر ماركت، بأن شركته تستعد حاليًا للدخول فى جولة تمويلية جديدة وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا، موضحًا أنه من المقرر توقيع بنود التعاقد خلال أكتوبر المقبل على هامش فعاليات مؤتمر فيدكس بمدينة دبى.

وأضاف جلال، لـ”المال”، أنه لا يوجد استعدادات لاستقبال عيد الأضحى.

يذكر أن أوفر ماركت هو موقع وتطبيق على هواتف «الآندرويد» و«الآيفون»، يقوم بدور الوسيط بين كبرى سلاسل السوبر ماركت، والمستهلكين، لتسهيل عملية التسوق الإلكتروني« التسوق أون لاين» من فروع المتاجر المتعاقد معها، ثم يقوم بتوصيل المنتجات للعملاء.

وبحسب جلال، فإن الشركة تنوى ضخ استثمارات بقيمة 2 مليون دولار خلال عامى 2017 و2018 محلياً وخارجياً، تمويلها عبر شركات وصناديق رأسمال مخاطر.

يذكر أن الشركة اجتذبت أكثر من 350 ألف عميل من مصر، وسجلت نموًا فى حجم طلبات الشراء بنسبة %600 خلال العام الثانى مقارنة بالعام الأول، كما تعاقدت مؤخراً مع أكثر 250 فرعًا لمتاجر علامات تجارية.