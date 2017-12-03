أوفر ماركت تفتتح مكتبا فى دبى

افتتحت شركة «أوفر ماركت» لطلب مستلزمات البقالة «أونلاين» مؤخرا مكتب فى دبى، وتبحث التوسع فى السوقين السعودية والإماراتية خلال المرحلة المقبلة.وقال عبد الرحمن جلال، رئيس الشركة، إن استيعاب الجمهور لمفهوم التجارة الإلكترونية فى تقدم مستمر، إلا أن الظروف الاقتصادية لاتزال تمثل

افتتحت شركة «أوفر ماركت» لطلب مستلزمات البقالة «أونلاين» مؤخرا مكتب فى دبى، وتبحث التوسع فى السوقين السعودية والإماراتية خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبد الرحمن جلال، رئيس الشركة، إن استيعاب الجمهور لمفهوم التجارة الإلكترونية فى تقدم مستمر، إلا أن الظروف الاقتصادية لاتزال تمثل عائقا كبيرا، مضيفا أن السوق المصرية تحتوى على فرص نمو واعدة، وبحاجة إلى خدمات تسوق إلكترونى أكثر.

وأوضح لـ«المال» أن “أوفر” واجهت عند تأسيسها فى عام 2013، عدة عقبات منها أن السوق ناشئة لا يوجد بها سوى “جوميا”، وسوق دوت كوم، بالإضافة إلى تأخر وصول المنتجات المشتراه عبر المواقع الإلكترونية للعميل.

وأضاف تتعاون مع أكبر السلاسل التجارية الموجودة حاليا، ومنها هايبر وماركت، ولولو ماركت، ومزارع دينا لتوصيل المنتجات الغذائية إلى المستخدم، نظرًا لأن «الهايبرات» لا تمتلك خدمة التوصل.

وأكد أنه فى عام 2014 توصلت الشركة للنمو بالطلبات، وصل لـ 600 طلب يوميًا، وكانت الشركة غير قادرة على تلبيتهم، فقامت “أوفر” بإطلاق خدمة “شوبر”.

وتعتبر الخدمة هى إحدى أنواع الاقتصاد التشاركى، وتعتمد على اختيار مجموعة من الأفراد وتدريبهم على كيفية شراء المنتجات مثل اللحوم و الخضروات بجودة عالية، وتستعين بـ 80 % بالسيدات واللاتى لا تحتجن فترة كبيرة للتدريب، وبعد إتمام عملية الشراء تقمن بتوصيلها لمنازل العملاء، مقابل نسبة عمولة تصل إلى 7آلاف جنيه شهريا.

و”أوفر ماركت”، موقع وتطبيق على هواتف الآندرويد والآيفون، يقوم بدور الوسيط بين كبرى سلاسل السوبر ماركت، والمستهلكين، لتسهيل عملية التسوق الإلكترونى «أون لاين» من فروع المتاجر المتعاقد معها، ثم يقوم بتوصيل المنتجات للعملاء.

وبحسب جلال، فإن الشركة تنوى ضخ استثمارات بقيمة 2 مليون دولار خلال (2017/2018 ) محلياً وخارجياً، تمويلها عبر شركات وصناديق رأسمال مخاطر.