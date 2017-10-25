أوفر ماركت تتعاقد مع مزارع دينا لإطلاق خدمة شوبر

سمية كمالتعتزم شركة أوفر ماركت، لشراء منتجات البقالة والمواد الغذائية أون لاين، تفعيل خدماتها الجديدة «شوبر» بالسوق المحلية، بداية نوفمبر المقبل، وذلك عبر التعاقد مع عدد من السلاسل التجارية.وكشف عبدالرحمن جلال، رئيس الشركة، أن السلاسل التجارية الكبرى بالقاهرة، والإسكندرية، التى تم ال

سمية كمال

تعتزم شركة أوفر ماركت، لشراء منتجات البقالة والمواد الغذائية أون لاين، تفعيل خدماتها الجديدة «شوبر» بالسوق المحلية، بداية نوفمبر المقبل، وذلك عبر التعاقد مع عدد من السلاسل التجارية.

وكشف عبدالرحمن جلال، رئيس الشركة، أن السلاسل التجارية الكبرى بالقاهرة، والإسكندرية، التى تم التعاقد معها تضم آلاف المنتجات، ومنها هايبر وان، ولولو هايبر، وسرايا ماركت، ودايلى ماركت، ومزارع دينا لتفعيل الخدمة الجديدة تحت شعار «من المزرعة لبيتك»، وتستهدف التركيز على جلب الأطعمة الطازجة.

وقال جلال لـ«المال»، إنه تقدم لشغل الوظيفة بالخدمة الجديدة ألف شخص، اختير 120 منهم، وتدريبهم على أعلى مستوى لانتقاء الطعام.

وتعتمد فكرة الخدمة الجديدة «شوبر» التى تستعين بنسبة 80 % من السيدات، على اتمام عملية الشراء، وتوصيلها لمنازل العملاء، مقابل نسبة عمولة تصل إلى 7 آلاف جنيه شهريا.

وأضاف أن الشركة تخطط للتوسع فى أسواق الخليج العربى والمغرب، بحلول عام 2020 كحد أقصى، والاندماج مع وكيل لها بالسوق التركية .

وأوفر ماركت، موقع وتطبيق على هواتف الآندرويد والآيفون، يقوم بدور الوسيط بين كبرى سلاسل السوبر ماركت، والمستهلكين، لتسهيل عملية التسوق الإلكترونى التسوق أون لاين من فروع المتاجر المتعاقد معها، ثم يقوم بتوصيل المنتجات للعملاء.

وبحسب جلال، فإن الشركة تنوى ضخ استثمارات بقيمة 2 مليون دولار خلال 2017/2018 محلياً وخارجياً، تمويلها عبر شركات وصناديق رأسمال مخاطر.