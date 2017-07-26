أوفر ماركت تبدأ نشاطها في 3 أسواق عربية

المال ـ خاص:قررت شركة أوفر ماركت، المتخصصة فى بيع منتجات السوبر ماركت أون لاين، بدء نشاطها فى 3 أسواق عربية، مصر، والسعودية، والإمارات خلال الربع الأخير من 2017.وقال عبد الرحمن جلال، الرئيس التنفيذى والمؤسس للشركة، إن «أوفر ماركت» أنهت جولتها التمويلية الأولى مع مستثمرين من الدول الث

المال ـ خاص:

قررت شركة أوفر ماركت، المتخصصة فى بيع منتجات السوبر ماركت أون لاين، بدء نشاطها فى 3 أسواق عربية، مصر، والسعودية، والإمارات خلال الربع الأخير من 2017.

وقال عبد الرحمن جلال، الرئيس التنفيذى والمؤسس للشركة، إن «أوفر ماركت» أنهت جولتها التمويلية الأولى مع مستثمرين من الدول الثلاث السابقة، للحصول على تمويلات استثمارية، لدعم خططها المستقبلية، مقابل بيع جزء من أسهمها، لا يزال محل التفاوض.

وأوضح جلال لـ«المال»، أن الشركة ستطبق نموذج تشغيل جديد فى مصر، على غرار أوبر وكريم، وهو ترك الحرية للديلفرى للعمل بالوقت المفضل، وشراء الطلبات من الهايبر ماركت، وتوصيلها للعميل بأوقات محددة، وبنفس أسعار المنتجات، مقابل دفع رسوم رمزية تتراوح بين 20 و25 جنيهًا، كما تعاقدت أيضا مع سلاسل تجارية كبرى فى مصر، وجدة، ودبى، يعلن عنها خلال الافتتاح الرسمى.

وكشف جلال فى تصريحات سابقة لـ«المال» خلال مايو الماضى، عن أنع بيعت 5 % من أسهم أوفر لصالح شركة خليجية مقرها دبي، ويبحث مع مستثمرين، وشركات، وصناديق رأسمال مخاطر، بيع 5% أخرى.

و«أوفر ماركت»، هو موقع وتطبيق على هواتف «الآندرويد» و«الآيفون»، يقوم بدور الوسيط بين كبرى سلاسل السوبر ماركت، والمستهلكين، لتسهيل عملية التسوق الإلكتروني« التسوق »أون لاين» من فروع المتاجر المتعاقد معها، ثم يقوم بتوصيل المنتجات للعملاء.

وبحسب جلال ، فإن الشركة تنوى ضخ استثمارات بقيمة 2 مليون دولار خلال عامى 2017 و2018 محلياً وخارجياً، تمويلها عبر شركات وصناديق رأسمال مخاطر.

يذكر أن الشركة اجتذبت أكثر من 350 ألف عميل من مصر، وسجلت نموًا فى حجم طلبات الشراء بنسبة %600 خلال العام الثانى مقارنة بالعام الأول ، كما تعاقدت مؤخراً مع أكثر 250 فرعًا لمتاجر علامات تجارية.