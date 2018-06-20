أوفر برايس 10 طرازات يصل إلى 45 ألف جنيه

أحمد عوض: رصدت "المال" تسجيل 10 طرازات اﻷوفر برايس (زيادة في السعر عن الأرقام الرسمية) عبر الموزعين والتجار، بمقدار يتراوح بين 2.5 و45 ألف جنيه. وسجلت أسعار سيارات نيسان صني أوفر برايس بمقدار يتراوح بين 4 و15 ألف بمختلف الفئات - لتصل أسعار فئة "A/T" إلى 221 الف مقابل 215، وبقيمة 246 ألف لفئة

أحمد عوض:

رصدت “المال” تسجيل 10 طرازات اﻷوفر برايس (زيادة في السعر عن الأرقام الرسمية) عبر الموزعين والتجار، بمقدار يتراوح بين 2.5 و45 ألف جنيه.

وسجلت أسعار سيارات نيسان صني أوفر برايس بمقدار يتراوح بين 4 و15 ألف بمختلف الفئات – لتصل أسعار فئة “A/T” إلى 221 الف مقابل 215، وبقيمة 246 ألف لفئة “A/T Super Saloon” مقارنة بـ 231 ألف، وقدرت اسعار سنترا فئة “A/T” بقيمة 290 ألف بدلا من 281، ووصلت اسعار “سنترا” فئة “A/T H/L” إلي 305 ألف مقارنة بـ 296.

وجاءت أسعار تويوتا كورولا الفئة اﻷولي “A/T” بسعر يتراوح ما بين 342 و345 ألف بدلا من 317 ألف بزيادة تتراوح ما بين 25 و30 ألف، فيما بلغت أسعار رينو لوجان فئة “A/T F/L” نحو 218 ألف مقارنة بـ 212 ألف، وبقيمة 230 ألف لفئة “A/T F/O F/L” ألف مقارنة بـ 224 ألف، كما صعدت أسعار رينو “كادجار” بمقدار 10 آلاف ليصل سعر فئة “H1” إلي 330 ألف مقابل 320، ولتبلغ 346 ألف لفئة “H2” مقارنة بـ 336.

وجاءت أسعار ميتسوبيشي لانسر فئة “A/T F/L” بقيمة 324 ألف مقابل 314 ألف، ووصلت أسعار “لانسر” فئة “A/T F/O” إلي 335 ألف مقارنة بـ 320 ألف، وارتفعت أسعار “اكليبس كروس” بمقدار يتراوح بين 15 و45 ألف – ليصل سعر فئة “Basic” إلى 450 ألف مقابل 435، وبقيمة 615 ألف بدلا من 570 لفئة “t/l”.

وقدرت أسعار سانج يونج تيفولي فئة “COMFORT” بنحو 335 ألف بدلا من 325 ألف، ووصلت اسعار تيفولي فئة “SPORT” إلي 410 ألف مقابل 400، كما جاءت اسعار سوبارو “xv” فئة “A/T” بنحو 440 ألف مقابل 420 ألف، وبقيمة 520 ألف لفئة “A/T H/L” نحو 520 ألف مقارنة بـ 500 ألف، فيما سجلت اسعار شيفروليه “اوبترا” نحو 335 الف مقابل 232.5 سابقا.

ويرى عماد عبد المجيد عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن السبب الرئيسي وراء استمرار ظاهرة “اﻷوفر برايس” الذي يتم تحصيله على السعر الرسمي للسيارات من جانب الموزعين والتجار؛ هو قلة المعروض وامتداد قوائم اﻷنتظار “waiting list” لفترات طويلة، موضحا أن حجم التوريدات التي يتسلمها الموزعون حاليا تقدر بـ25%، مقارنة باجمالي الكميات التي كان يتم ضخها بالسوق المحلية.

وتوقع عبد المجيد، أن تختفي ظاهرة اﻷوفر برايس على السيارات بعد القرارات الاقتصادية اﻷخيرة المتعلقة بزيادة أسعار المشتقات البترولية، التي ستنعكس بالسلب علي المبيعات والطلب، متوقعا أن ينكمش أداء السوق في حدود 10 و20% خلال الفترة المقبلة.

ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار 10 طرازات صادرة عبر الموزعين للتسليم الفوري:



