سيــارات

أوفر برايس هيونداي «أكسنت RB» يقفز لـ20 ألف جنيه

بسبب نقص المعروض مع تزايد حجم الطلب
المال - خاص 8:54 م, الأحد, 18 أكتوبر 20 8:54 م, الأحد, 18 أكتوبر 20

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ارتفعت قيمة «الأوفر برايس» على سيارات «هيونداي أكسنت RB» بقيمة تتراوح من 16 و20 ألف جنيه، لتباع للمستهلك من 223 حتى 262 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

وتقدم طرازات «هيونداي أكسنت RB» بأسعار رسمية تتراوح بين 206.9 و241.92 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة محليًا.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» تحصيل مبلغ إضافى على السعر الرسمى، يتم إقراره من جانب التجار على السيارات المبيعة تحت وطأة التسليم الفورى دون الدخول فى قائمة الحجوزات.

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وأرجع أحد موزعى سيارات هيونداي، الزيادات السعرية على “هيونداي أكسنت RB” إلى نقص حجم المعروض والكميات المطروحة منها فى السوق المحلية.

وأضاف أن إجمالى الكميات التى يتم إنتاجها وتوريدها من طرازات “هيونداى أكسنت RB”؛ لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي فى الوقت الحالى.

وأشار إلى أن تجار السيارات يسعون حاليًا لفرض زيادات سعرية على السيارات التى تشهد ارتفاعًا فى حجم الطلب؛ فى ضوء تحقيق المكاسب المرتفعة، وتعويض الخسائر الناجمة عن ركود المبيعات خلال الفترة الماضية.

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ولفت إلى أن سوق السيارات تعانى نقصا شديدا من مجموعة كبيرة من الطرازات المنتمية لمختلف الماركات التجارية، خاصة مع تعافى حجم الطلب من جانب المستهلكين.

وينتمي طراز “هيونداى أكسنت RB” لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

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وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجت إجمالى مبيعات سيارات “هيونداى أكسنت RB” نحو 81 وحدة، فى السوق المجلية خلال شهر أغسطس الماضى.

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بقلم المال - خاص

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