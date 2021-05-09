«أوفا» تستعد لاقتحام نشاط النقل التشاركي في السوق المحلية

تستعد شركة القاهرة لتطبيقات المحمول «أوفا» – المتخصصة في النقل التشاركي – لانطلاق نشاطها في السوق المحلية قريبًا.

ونظمت الشركة لقاءً تنظيميًا مع الشركاء وفريق العمل بقيادة العضو المنتدب الدكتور أسامة هاشم.

قال جاسر العبد، المدير الإداري والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام في شركة أوفا، إن من أقوى ما نعتز به ونعتد هو أن الشركة تدار بطاقة مصرية شابة تمثل أرقى الموارد البشرية، وتحمل الشركة رؤية عالمية متقدمة.

وأوضح أنه بدخول الشركة السوق المصرية سنحظى بحصة كبيرة من السوق في مجال النقل التشاركي، لما تتميز به الشركة من خدمات متفردة وجاذبة سيشعر بها مستخدمو التطبيق.

وأشار جاسر العبد إلى أن عملاء الشركة سيتمتعون بمزاياها الخاصة، سواء في مستوى إجراءات الأمن وسلامة العملاء، أو في مستوى أسعار ها المنافسة في مركبات فاخرة وآمنة، وكذلك في مستويات المشاركة المجتمعية.

وأضاف: “حرصت الشركة على استقطاب أمهر وأفضل الشركاء من (الكباتن)، وستستقطب المزيد من الكباتن الأكفاء، وتعمل على تطوير مهارات الاتصال والقيادة من خلال تقديم الدعم والتدريب، وكل ذلك مع رسوم تطبيق تعد الاقل في الشركات المماثلة”.

وتعد أوفا شركة نقل تشاركي باستثمارات محلية أجنبية.