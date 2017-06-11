أوغندا تقهر الرأس الأخضر بهدف في عقر دارها بتصفيات أمم أفريقيا

وكالات:تربع منتخب أوغندا على صدارة المجموعة الثانية عشر بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها بالكاميرون في 2019، عقب فوزه الثمين «1-0»، على مضيفه جزر الرأس الأخضر «كاب فيردي»، في الجولة الأولى للمجموعة، الأحد.وحصل المنتخب الأوغندي، الذي يتطلع لل

وكالات:

تربع منتخب أوغندا على صدارة المجموعة الثانية عشر بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها بالكاميرون في 2019، عقب فوزه الثمين «1-0»، على مضيفه جزر الرأس الأخضر «كاب فيردي»، في الجولة الأولى للمجموعة، الأحد.





وحصل المنتخب الأوغندي، الذي يتطلع للتأهل الثاني على التوالي للنهائيات، على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، لينفرد بالصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبا ليسوتو وتنزانيا، اللذان تقاسما المركز الثاني، إثر تعادلهما «1-1»، السبت، بالجولة ذاتها، في العاصمة التنزانية دار السلام، فيما قبع منتخب الرأس الأخضر في قاع الترتيب، بلا نقاط.

وتقمص جيوفري سيرونكوما دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف منتخب أوغندا الوحيد، في الدقيقة 83.

وكان من المقرر أن تقام المباراة، السبت، غير أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرر تأجيلها لمدة 24 ساعة، بسبب تأخر وصول بعثة منتخب أوغندا إلى برايا، عاصمة الرأس الأخضر، التي استضافت اللقاء.