أوغندا تستضيف اجتماع وزراء مياه حوض النيل.. اليوم

وكالات:تنطلق، صباح اليوم الخميس، فى مدينة عنتيبى الأوغندية، اجتماعات وزراء مبادرة حوض النيل، لمناقشة التقارير والخطط الرئيسية لمبادرة الحوض، ومن بينها الرؤية الاستراتيجية بترجمة لمبادرة التعاون الوطنى إلى أفق مدته عشر سنوات وتوفر التوجيه الاستراتيجى للعقد المقبل.ويناقش الوزراء التحديات فى حوض ال

وكالات:

تنطلق، صباح اليوم الخميس، فى مدينة عنتيبى الأوغندية، اجتماعات وزراء مبادرة حوض النيل، لمناقشة التقارير والخطط الرئيسية لمبادرة الحوض، ومن بينها الرؤية الاستراتيجية بترجمة لمبادرة التعاون الوطنى إلى أفق مدته عشر سنوات وتوفر التوجيه الاستراتيجى للعقد المقبل.

ويناقش الوزراء التحديات فى حوض النيل والمتمثلة فى زيادة تنمية الطاقة الكهرومائية وتجارة الطاقة؛ و تحسين الأمن الغذائى؛ وحماية واستعادة النظم الإيكولوجية ذات الصلة بالمياه عبر الحوض؛ ومن بين الأهداف الأخرى تحسين قدرة حوض البحر على مواجهة آثار تغير المناخ، وتعزيز إدارة المياه العابرة للحدود فى حوض النيل، فضلاً عن تعزيز توافر الموارد المائية العابرة للحدود فى حوض النيل وإدارتها إدارة مستدامة.

ومن الوثائق الرئيسية الأخرى التى سيتم مناقشتها والنظر فيها للموافقة عليها، برنامج الأمانة الذى يمتد على مدى 5 سنوات، والذى سيعمل على تنفيذ الاستراتيجية العشرية وخطة العمل السنوية والميزانية للسنة المالية 2017/2018.

الجدير بالذكر أن مبادرة حوض النيل هى شراكة إقليمية بين الحكومات أطلقتها دول حوض النيل فى 22 فبراير 1999 لإدارة وتطوير مياه حوض النيل المشترك والموارد ذات الصلة بطريقة تعاونية وتقاسم فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة وتعزيز الإقليمية والسلام والأمن،وهناك 10 دول أعضاء فى مبادرة التعاون الوطنى: بوروندى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، والسودان، وتنزانيا، وأوغندا، وتشارك إريتريا بصفة مراقب.