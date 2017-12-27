أوغندا تحاول خطف ديساير من اﻹسماعيلي.. وجلسة مع عثمان ﻹثنائه عن الرحيل

علي المصرييعقد اﻵن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادي اﻹسماعيلي، جلسة مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق اﻷول لكرة القدم بالدراويش، لبحث متطلباته، بعدما طلب الرحيل عن القلعة الصفراء، عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق علي الرجاء بخماسية نظيفة. وتلقي ديسابر عرضًا مغريًا

علي المصري

يعقد اﻵن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادي اﻹسماعيلي، جلسة مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق اﻷول لكرة القدم بالدراويش، لبحث متطلباته، بعدما طلب الرحيل عن القلعة الصفراء، عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق علي الرجاء بخماسية نظيفة.



وتلقي ديسابر عرضًا مغريًا لتدريب منتخب أوغندا اﻷول، مقابل مبلغ مالي كبير، علما بأنه يحصل علي خمسة آلاف دولار فقط من النادي اﻹسماعيلي كراتب شهري.



ويأمل عثمان في إثناء مديره الفني عن الرحيل عن الدراويش، خاصة أن الفريق يقدم مع ديسابر عروضًا رائعة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 37 نقطة، بفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه.