أوغلو: الغرفة التركية مستعدة لتقديم أوجه الدعم لتحقيق الطموحات الاقتصادية بين البلدين

قال رفعت هيثار أوغلو نائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية ورئيس اتحاد الغرف والبورصة السلعية التركية أن المصريين أخوة لنا وتربطنا بهم علاقات ثقافية وتجارية وروابط منذ مئات السنين.

واضاف أوغلو أننا حريصون على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الأشقاء في مصر بما يحقق صالح البلدين ويعزز العلاقات الاقتصادية التي لها أهمية كبيرة ومتزايدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي و الاحتفالية الكبري التي تنظمها الغرفة التجارية في الإسكندرية بمناسبة مرور 100 عام على إنشاءها والمنعقد الان في مكتبة الإسكندرية.

وأكد أوغلو على عمق الروابط التجارية مع الغرفة التجارية بالإسكندرية والتي تتعاون مع الغرفة التجارية التركيا ضمن عضوية الغرف التجارية لدول البحر المتوسط «اسكامي» .

وأشار اوغلوا الي أن الغرف التجارية التركية مستعدة لتقديم كافة أوجه التعاون والدعم للغرفة التجارية بالإسكندرية والتجار المصريين بما يحقق طموحات مصر وتركيا الاقتصادية.