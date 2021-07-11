بورصة وشركات

أوضاع السياحة تدفع «الوادى العالمية» لتحويل جزء من «جراند بيراميدز» إلى مركز طبي

عادل مراد: الشركة تخطط لإنشاء مول تجارى إدارى بمنطقة الهرم
أسماء السيد 8:14 ص, الأحد, 11 يوليو 21 8:14 ص, الأحد, 11 يوليو 21

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تعتزم شركة الوادى العالمية للاستثمار والتنمية تأسيس مركز طبى بفندق جراند بيراميدز التابع لها بمنطقة الهرم، إلى جانب السعى لإنشاء مركز تجارى بأرض مجاورة، بغرض فتح قنوات جديدة للإيرادات فى ظل عدم استقرار أوضاع السياحة.

قال عادل مراد، مدير علاقات المستثمرين بشركة الوادى العالمية، إن أوضاع السياحة المتعثرة دفعت بالشركة لدخول أنشطة بديلة بهدف الاستمرارية وتحقيق عوائد، لافتا إلى أنها قررت اختراق المجال الطبى والتجارى.

وأضاف مراد فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشركة قررت تحويل جزء من فندق الهرم «جراند بيراميدز» يعادل 50 غرفة فندقية، ليكون بمثابة مركز طبى متكامل يتضمن مجموعة من العيادات الخارجية وغرف العمليات وغيرها.

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وأوضح أن الشركة تدرس حاليا تكلفة المركز الطبى الجديد، التى ستكون مقسمة ما بين التمويل الذاتى والاقتراض البنكى، لافتا إلى أن الشركة تعتزم إجراء مفاوضات مبدئية مع عدد من البنوك المحلية.

وقال مدير علاقات المستثمرين إنه منذ بدء أزمة كوونا يشهد فندق الهرم إشغالات منخفضة للغاية حتى مع قرارات الحكومة المصرية المتتالية بالعودة التدريجية لعمل الفنادق، مشيرا إلى أن الشركة تخطط لافتتاح جزء من المركز الطبى الجديد بشكل تدريجى مع بداية العام الجديد 2022.

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وعلى جانب آخر، كشف مراد أن الشركة لديها مخططات لإنشاء مركز تجارى «جراند بلازا» على قطعة أرض ملاصقة للفندق، لكن ضعف السيولة دفع بالشركة إلى تأجيل إنشاءات المركز لحين تحسن الأوضاع واستقرارها. يذكر أن شركة «الوادى» كانت قد أفصحت للبورصة المصرية فى وقت سابق أنها حصلت على التراخيص اللازمة لإنشاء مول تجارى إدارى «جراند بلازا» بمنطقة المريوطية هرم على مساحة بنائية قدرها 42 ألف متر مربع بالأرض الملاصة لفندق جراند بيراميدز

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بقلم أسماء السيد

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