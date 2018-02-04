أوشن تكنولوجى تطلق برامجها فى مصر بالتعاون مع اتصال

محمد فتحىفى إطار اهتماماتها برفع كفاءة المتدربين المصريين وزيادة وعيهم بالتكنولوجيا الحديثة، تكشف غدا "الاثنين" جمعية اتصال نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن اتفاقها مع عدد من الجامعات والمعاهد الدولية المتخصصة في المجال بهدف تطوير تعليم اللغات لصالح مراكز

محمد فتحى

فى إطار اهتماماتها برفع كفاءة المتدربين المصريين وزيادة وعيهم بالتكنولوجيا الحديثة، تكشف غدا “الاثنين” جمعية اتصال نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن اتفاقها مع عدد من الجامعات والمعاهد الدولية المتخصصة في المجال بهدف تطوير تعليم اللغات لصالح مراكز الاتصالات، حيث يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة بالتعليم التكنولوجي.

أكد الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لجمعية اتصال: “أن الجمعية من خلال الشركات الأعضاء فيها تعمل على دعم التطور التكنولوجي بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، حيث تتعاون مع كل من: كلية اوشن تكنولوجي ومعهد نيوجيرسي للتكنولوجيا وتأتي هذه الاتفاقيات من خلال مبادرات التعلم التكنولوجي وقادة تكنولوجيا المستقبل وتتكامل معها، وأيضا فى إطار الخطة المتكاملة التى تتبناها إيتيدا واتصال لدعم صناعة الكول سنترز”.

وأضاف شديد: “أن هدف اتصال هو خلق كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى احترافي مرتبطة باحتياجات الصناعة وسوق العمل من الفنيين والتقنيين في مختلف المجالات بحيث تمكن الخريج من مواكبة التطورات العلمية العالمية، خاصة فى المجالات الفنية والتكنولوجية بما يساهم فى النهوض بالاقتصاد القومى وبما يتمشى مع رؤية مصر 2030 “.

يذكر أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى بناء قدرات وتنمية الكوادر البشرية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التدريب على أحدث التقنيات فى عدد من التخصصات المتقدمة.