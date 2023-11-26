«أور للتأجير التمويلى» تُصدر سندات توريق بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال أيام

تعتزم شركة “أور للتأجير التمويلى والتخصيم” التابعة لمجموعة لـ «أور كابيتال» إصدار سندات توريق بقيمة 1.790 مليار جنيه خلال أيام، ضمن برنامج إجمالى يمتد على 3 سنوات يقدر بنحو 8 مليارات.

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن الإصدار المحتمل يُقسم على 3 شرائح، الأولى بقيمة 318 مليون جنيه، والثانية بنحو 875 مليونا، والثالثة تبلغ 597، مشيرة إلى أن قيمته توجه لدعم محفظة الشركة المالية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن “أور للتوريق” ستتولى عملية الإصدار، و”أور للاستشارات المالية” مهام المستشار المالى، فيما سيقوم البنك العربى الإفريقى بدور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.

وأوضحت المصادر أن شركة الأهلى فاروس، ستتولى مهام ضامن التغطية والمرتب والمروج للإصدار، ومكتب الدرينى وشركاه مستشارًا قانونيًا، فيما ستعمل مؤسسة “حازم حسن وشركاه -KPMG “ مراقباً للحسابات.

وكانت “أور للتأجير التمويلي” أتمت عملية إصدار سندات توريق خلال إبريل الماضى بواقع 790 مليون جنيه، وأخرى فى يونيو بنحو 1.1 مليار.

وتعتبر “أور للتأجير التمويلى والتخصيم” ذراعا تابعة لمجموعة “أور كابيتال”، وتأسست الأولى عام 2018 بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك وفقًا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للثانية. ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة “أور للتأجير التمويلى والتخصيم” حاليًا 500 مليون جنيه، والمصدر والمدفوع نحو 330 مليونا