«أور فاينانس» توقع اتفاقية مع «إيجابي إف إس أي» لتوفير الحلول التكنولوجيا

وقعت “أور فاينانس”؛ شركة أسهم خاصة ومن أحدث الشركات في السوق المالية المصرية، عقد مع شركة “إيجابى” لخدمات الحلول المالية والمصرفية، بموجبه تعمل الشركة الثانية على توفير الحلول التكنولوجية اللازمة لإدارة منظومة العمل داخل الشركات التابعة للأولى، وهى شركة التأجير التمويلى وشركة التمويل المتناهى الصغر وشركة التمويل الاستهلاكى، من خلال المنصة المتكاملة لخدمات القطاعات المالية الغير مصرفية التى تقدمها شركة “إيجابى” لخدمات الحلول المالية والمصرفية.

حضر مراسم توقيع الإتفاق الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والمهندس هشام سند، رئيس مجلس إدارة شركة إيجابي القابضة، كما قام بتوقيع العقد ممثلاً عن شركة “أور فاينانس” عبد العزيز الشربينى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وأحمد سامح، المدير العام لشركة إيجابى للحلول المالية والمصرفية.

ويأتى توقيع ذلك العقد استنادًا إلى متطلبات الأعمال الجديدة والراهنة، وديناميكية السوق، بالإضافة إلى دعم حجم الأعمال والمعاملات المتزايدة باستمرار ولتلبية متطلبات العملاء، وفي ظل أنشطة التمويل المتنامية، وتوسيع شبكة الخدمات في جميع أنحاء مصر وتدفق الأموال لخدمة ذلك الغرض.

تتمتع إيجابى لخدمات الحلول المالية والمصرفية بخبرة تزيد عن 20 عاماً فى مجال خدمة القطاع المصرفى بتواجد داخل أكثر من 20 دولة بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا، من خلال مجموعة من الحلول التكنولوجية والمنتجات التى تساعد فى إدارة العمليات اليومية والمعاملات البنكية وشركات التمويل بكافة أنواعها، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الربحية والمخاطر ومعايير بازل وIFRS.