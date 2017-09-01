أورينجا يكشف المستور بعد انتهاء عقده مع اتحاد السلة

علي المصري أسدل الأسباني خوان أنطونيو أورينجا الستار على مسيرته في تدريب منتخب مصر لكرة السلة للكبار والناشئين تحت 19 عامًا، والذي أكد أنه "يمتلك إمكانيات كبيرة" لكن "طريقة العمل لديهم" جعلت من الصعب عليه القيام بعمله. وقال أورينجا: "خلال العام الذي أمضيته هنا تمكنت من إحداث تأثير وتغيير أ

علي المصري

أسدل الأسباني خوان أنطونيو أورينجا الستار على مسيرته في تدريب منتخب مصر لكرة السلة للكبار والناشئين تحت 19 عامًا، والذي أكد أنه “يمتلك إمكانيات كبيرة” لكن “طريقة العمل لديهم” جعلت من الصعب عليه القيام بعمله.





وقال أورينجا: “خلال العام الذي أمضيته هنا تمكنت من إحداث تأثير وتغيير أمور عدة للأفضل”، موضحًا أنه قرر الرحيل عن مصر بالاتفاق، وعدم تجديد عقده مع الاتحاد المصري للسلة قبل أسبوع.

ورغم التعاقد معه لـ”إعادة المنتخب المصري إلى سابق إنجازاته في كرة السلة”، فإن أورينجا اضطر للتعامل في مصر بآلية عمل مختلفة كثيرًا عما اعتاد عليه في أسبانيا كلاعب دولي ومدرب”.

وأوضح: “كانت البداية صعبة، اضطررت للاعتياد على وتيرة فعل الأشياء هنا والارتقاء بالمستوى”، وأشار إلى أنه شعر بالدهشة عند طلبه “أشياء أساسية” من أجل القيام بتدريبات احترافية، مثل طبيب، أو ساعة لقياس الاستحواذ، وجاء الرد أن “هذه الأشياء” لا تُستخدم هنا.

أما على مستوى الاستعداد البدني والتغذية فكشف أورينجا أن مصر تبتعد “بأعوام ضوئية عن أوروبا”، بينما يعاني الدوري المحلي من “ضعف شديد في المستوى”، لذا فإن اللاعبين يحظون بتدريبات عالية المستوى في التجمعات فقط.

ولفت أورينجا إلى أن أغلب اللاعبين لا يركزون على كرة السلة وحدها، بل يمارسون أعمالاً، أو يدرسون أيضًا، ورغم كل هذه العقبات فإن المدرب الأسباني نجح مطلع العام في أحد الأهداف التي حددها لدى وصوله إلى البلاد، وهو حصد الذهب في البطولة العربية للمنتخبات.

وأعرب عن حاجته لراحة الموسم قبل البدء في العمل بمكان جديد.