«أورينت للتكافلى» تدرس التوسع فى نشاط الأفراد

تدرس شركة أورينت – مصر للتأمين التكافلى التوسع فى نشاط التجزئة خلال الفترة المقبلة فى إطار خطتها لزيادة حجم الأعمال.

كشف محمد مصطفى عبد الرسول، العضو المنتدب للشركة، أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على البنية التكنولوجية للمساعدة فى الوصول إلى شريحة كبيرة من الأفراد، بعد استهداف المؤسسات خلال الفترة الماضية.

تخطط لتحقيق أقساط بقيمة 2.15 مليار جنيه

وأضاف أن شركته تخطط لتحقيق أقساط بقيمة 2.15 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى (2022/ 2023 ) مقابل 1.86 مليار فى 2021/ 2022.

وأوضح أن شركته أطلقت منصتها الرقمية وتطبيقها الإلكترونى لبيع منتجات التجزئة بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الإصدار الإلكترونى لوثائق تأمين «السيارات التكميلى الزيرو» و«الطبى الفردى» و«حماية الأسرة والمسكن».

وأكد أن شركته تخطط للتخلص التدريجى من الاعتماد على الورق فى العمل والتوجه نحو التعاملات الإلكترونية الكاملة بين الإدارات والفروع ومع العملاء والمتعاملين الآخرين، للتوافق مع خطة الشركة الأم بالإمارات.

وكشف أن شركته تنتظر موافقة «الرقابة المالية» على التعاون مع الوسطاء والتكامل مع أنظمتهم التكنولوجية فى تسويق وبيع منتجات التجزئة بشكل إلكترونى، وذلك فى إطار مخطط لزيادة حجم الأقساط فى هذا النشاط.

ولفت إلى أن أورينت – مصر للتأمين التكافلى تستهدف التوسع فى نشاط الإصدار الإلكترونى وتسهيل عملية البيع من خلال حملات التسويق الرقمية.

وأوضح أن الإصدار الإلكترونى يساعد فى سرعة وسهولة الوصول إلى العملاء بتكلفة أفضل وتقديم خدمة تتوافق مع رغبتهم واحتياجاتهم ولمواكبة التطور التكنولوجى الذى غير ثقافة وأذواق متلقى الخدمات.

وأكد أن الجمعية العمومية للشركة وافقت خلال الأيام الماضية على رفع رأس المال المدفوع إلى 400 مليون جنيه بدلا من 250 مليونا حاليا ، وتم تمويل الزيادة من الأرباح المرحلة.

كانت شركة «أورينت»- مصر للتأمين التكافلى حققت %45 نموا فى أقساطها المباشرة بنهاية يونيو الماضى لتبلغ 1.866 مليار جنيه مقابل 1.287 مليار للفترة نفسها من 2021 وفقا لمؤشراتها الأولية.