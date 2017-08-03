أورينت للتأمين ترفع رأسمالها إلى 150 مليون جنيه

عبد الجواد: مكاسب التعويم تقفز بحصيلة الأقساط لأكثر من نصف ملياركتب-ماهر أبوالفضل:وافقت الجمعية العمومية لشركة أورينت للتأمين التكافلى، إحدى شركات مجموعة الفطيم الإماراتية، على قرار مجلس الإدارة، بزيادة رأس المال المدفوع من 100 مليون جنيه إلى 150 مليونا.وقال محمد عبدالجواد، العضو المنتدب

عبد الجواد: مكاسب التعويم تقفز بحصيلة الأقساط لأكثر من نصف مليار

كتب-ماهر أبوالفضل:

وافقت الجمعية العمومية لشركة أورينت للتأمين التكافلى، إحدى شركات مجموعة الفطيم الإماراتية، على قرار مجلس الإدارة، بزيادة رأس المال المدفوع من 100 مليون جنيه إلى 150 مليونا.

وقال محمد عبدالجواد، العضو المنتدب لـ «أورينت» إن الزيادة الجديدة، تم تمويلها من الأرباح المرحلة من السنوات السابقة، لافتا إلى أن الهدف منها هو خدمة التوسعات المستقبلية.

ويضم هيكل مساهمى «أورينت» كلاً من مجموعة الفطيم، المالك الرئيسى لمجموعة «Arab Orient» بالإمارات، والمساهم الرئيسى لجميع فروع المجموعة، وتستحوذ على %60 من فرع الشركة بمصر، فيما تتوزع %40 الباقية بواقع %20 لبنك أبوظبى الإسلامى، ومثلها لبنك الاتحاد الوطنى.

فى سياق متصل، كشف «عبد الجواد» – فى تصريحات لـ«المال» – أن أقساط شركته تجاوزت نصف مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى (2017/2016 ) مقابل 390 مليونا فى العام المالى السابق.

وأشار إلى أن زيادة الأقساط، جاءت نتيجة عاملين الأول: جلب عمليات جديدة، والثانى: المكاسب التى تحققت نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، ومخاطبة الشركات للعملاء، بإعادة تقييم أصولهم، الممتلكات المؤمن عليها، مما انعكس على حصيلة الأقساط.

من ناحية أخرى، أكد «عبد الجواد» أن شركته تدرس حاليا التوسع جغرافيا، مشيرا إلى أن قرار البدء فى إجراءاته مرتبط بنتائج الدراسات التى تجرى، والمرتبطة بتكلفة الفرع والعوائد المحققة منه، وليس فقط التوسع الشكلى للتباهى بالانتشار الجغرافى دون حساب تكاليفه.