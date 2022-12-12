«أورينت للتأمين» تدرس تأسيس شركة حياة فى مصر

تدرس مجموعة «أورينت للتأمين» تأسيس ذراع تابعة لها لمزاولة نشاط التأمين على الحياة فى مصر.

كشف عمر الأمين الرئيس التنفيذى للمجموعة أنه يتم حاليا البحث عن شركاء مناسبين للمساهمة فى الكيان الجديد.

وأضاف الأمين لـ«المال» أن المجموعة تبحث عن قناة توزيع مناسبة للوثائق لكى تكون دعامة لشركة تأمينات الحياة المزمع تأسيسها، تمهيدا لبدء إجراءات التأسيس والتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرا إلى أن شركته توسع حجم استثماراتها فى مصر عبر هذه الخطوة لاستغلال فرص النمو فى السوق.

وكشف عن تحقيق المجموعة أقساط بقيمة 5 مليارات درهم خلال 2021 من المتوقع أن ترتفع إلى 6 مليارات فى العام الجارى، كما تحتل المركز الأول فى السوق الإماراتية.

جدير بالذكر أن مجموعة «أورينت للتأمين» هى شركة مساهمة عامة مدرجة فى سوق دبى المالى منذ أكتوبر 2006 ويقع مقرها فى دبى، وتم تأسيسها فى يوليو 1980 وهى واحدة من مجموعة شركات الفطيم .

وتتواجد المجموعة فى 7 دول هى الإمارات ومصر وتركيا وسوريا وسريلانكا والبحرين وعمان، وبلغ إجمالى أصولها 10.5 مليار درهم خلال العام الماضى مقابل 8.9 مليار درهم فى 2020 بنسبة نمو %18.

وحققت «أورينت»- مصر للتأمين التكافلى %45 نموا فى أقساطها المباشرة بنهاية يونيو الماضى لتبلغ 1.9 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضى وفقا لمؤشراتها الأولية.

وسددت الشركة 652.4 مليون جنيه تعويضات بنهاية العام المالى الماضى (2021/ 2022 ) مقارنة مع 454.9 مليون للفترة نفسها من 2020/ 2021 وبارتفاع %43.

وقفز إجمالى أصول الشركة إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية 2021/2022 مقابل 2.2 مليار خلال الفترة المقابلة من العام المالى 2020/ 2021 وبنسبة نمو %34.

فيما شهد إجمالى استثماراتها نموا بنسبة %30 لتبلغ 1.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 1.4 مليار للفترة ذاتها من العام السابق، كما حققت 185 مليونا فائض اكتتاب مقارنة مع 156.3 مليون خلال فترة المقارنة وبنسبة نمو %18.4.

وتجاوز حجم حقوق المساهمين المليار جنيه مقابل 745.7 مليون بنهاية العام المالى 2020/ 2021 وبنسبة نمو %39.