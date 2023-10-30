«أورينت للتأمين التكافلي» تكتتب بـ250 مليون جنيه كرأسمال كامل مصدر لها (تفاصيل)

اكتتب مؤسسو شركة أورينت للتأمين التكافلي- مصر، في كامل رأس المال المصدر للكيان، وعددها 25 مليون سهم، قيمتها 250 مليون جنيه.

جاء ذلك بناء على اعتماد هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديل المادتين 7 و22 من النظام الأساسي لشركة أورينت للتأمين التكافلي- مصر، بقرارها رقم 2619، لسنة 2023.

وجاء التعديل باسبدال نصوص المادتين 7 و22، من النظام الأساسي، فضلًا عن أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 3 أعضاء على الأقل، و13 عضوًا على الأكثر، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة، ويشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوي الخبرة.

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