«أورينت للتأمين التكافلي» تكتتب بـ250 مليون جنيه كرأسمال كامل مصدر لها (تفاصيل)

بعدد 25 مليون سهم

«أورينت للتأمين التكافلي» تكتتب بـ250 مليون جنيه كرأسمال كامل مصدر لها (تفاصيل)
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

5:19 م, الأثنين, 30 أكتوبر 23

اكتتب مؤسسو شركة أورينت للتأمين التكافلي- مصر، في كامل رأس المال المصدر للكيان، وعددها 25 مليون سهم، قيمتها 250 مليون جنيه.

جاء ذلك بناء على اعتماد هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديل المادتين 7 و22 من النظام الأساسي لشركة أورينت للتأمين التكافلي- مصر، بقرارها رقم 2619، لسنة 2023.

وجاء التعديل باسبدال نصوص المادتين 7 و22، من النظام الأساسي، فضلًا عن أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 3 أعضاء على الأقل، و13 عضوًا على الأكثر، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة، ويشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوي الخبرة.

ولمزيد من التفاصيل الاطلاع على الملف التالي:

إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

5:19 م, الأثنين, 30 أكتوبر 23