«أورينت تورز» تضخ 150 مليون جنيه لتطوير 6 فنادق عائمة

تستهدف شركة «أورينت تورز» للقرى والمنتجعات السياحية، -تابعة لمجموعة «بيت الخبرة»- ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه حتى عام 2024 بهدف إنهاء أعمال تطوير وتجديد 6 فنادق عائمة من إجمالى 10 مملوكة لها تعمل ما بين الأقصر وأسوان والقاهرة.

وقال سامح سعد نائب رئيس الشركة – فى تصريحات لـ«المال» – إنه جار حاليا تطوير فندقين عائمين فى القاهرة بهدف رفع مستواهما من 4 إلى 5 نجوم، بتكلفة 25 مليون جنيه للفندق على أن يتم الانتهاء منهما أواخر فبراير المقبل.

وأضاف أن شركته تستهدف أيضا رفع درجة نجومية فندقين عائمين ما بين الأقصر وأسوان من الأربع إلى الخمس نجوم بتكلفة 25 مليون جنيه للفندق، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء منهما مع بداية الموسم الصيفى وتحديدا فى مايو المقبل.

وأشار سعد إلى أنه من المخطط تطوير فندقين آخرين مابين الأقصر وأسوان إذ سيتم تحويل الـ 70 كابينة فى الفندق إلى 28 جناحا فاخرا بمستوى 5 نجوم متميز، بالإضافة إلى تدشين وسائل ترفيهية ومركز صحى بتكلفة إجمالية تصل إلى 50 مليون جنيه، لافتًا إلى الانتهاء من أعمال التطوير بهما خلال عام 2024.

وأوضح أن الإقبال السياحى على هذه الدرجة من النجومية والأجنحة الفاخرة تأتى من الأسواق الأمريكية، واليابانية وأمريكا اللاتينية.

وأكد أن مصادر التمويل ذاتية من مجموعة «بيت الخبرة” وأن الأربع فنادق المتبقية سيتم تطويرها فى مرحلة لاحقة.

من ناحية أخرى، قال «سعد» إن شركته استحوذت خلال الأسبوع الماضى، على %10 من رأسمال المصرية للمنتجعات السياحية مقابل 235 مليون جنيه، لترفع حصتها فيها إلى %18.5.

جدير بالذكر أن «أورينت تورز» تتبع الشركة القابضة «بيت الخبرة جروب» وتركز على الأنشطة الفندقية والسياحية، كما تمتلك العديد من المشروعات منها منتجع «ستيلا مكادى بيتش» بطاقة 607 غرف، و«ستيلا مكادى جاردنز» بسعة 721 غرفة بالإضافة إلى منتجع سياحى يضم 300 شاليه.

كما تمتلك المجموعة %10 من شركة مرسى علم للتنمية السياحية و%25 من «مصر للفنادق» المالكة لريتز كارلتون القاهرة وسفير دهب.