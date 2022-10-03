«أورينت» تحصل على رخصة الإصدار الإلكترونى لوثيقة الطبى

حصلت شركة «أورينت» – مصر للتأمين التكافلى على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الإصدار الإلكترونى لوثائق تأمين «السيارات التكميلى الزيرو» و«الطبى الفردى» و«حماية الأسرة والمسكن».

وكشف محمد مصطفى عبد الرسول العضو المنتدب للشركة أن الهدف من التوسع فى نشاط الإصدار الإلكترونى هو تسهيل عملية البيع من خلال حملات التسويق الرقمية.

وأضاف أن الإصدار الإلكترونى يساعد فى سرعة وسهولة الوصول إلى العملاء بتكلفة أفضل وتقديم خدمة أفضل تتوافق مع رغبتهم واحتياجاتهم ولمواكبة التطور التكنولوجى الذى غير ثقافة وأذواق متلقى الخدمات.

واعتبر أن منتج تأمين حماية الأسرة والمسكن من أقل الوثائق مبيعا فى السوق رغم أنها يجب أن تكون الأكثر، لأن غالبية المواطنين ينفقون مدخراتهم على شراء الوحدات السكنية لذا فهى تمثل ثروتهم، وكان من الصعب الوصول لهم عبر قنوات التسويق التقليدية إلا أن التحول الرقمى ساهم فى تسهيل استهدافهم وبيع الوثيقة لهم.

وأشار إلى تكبد شركات التأمين المصرية تعويضات كبيرة فى 2021 بسبب وباء كورونا وهى تواجه حاليا ارتفاع تكاليف العلاج الطبى وزيادة أسعار المستلزمات المستوردة والخدمات وهو ما يجب مراعاته فى الاكتتاب بالوثائق وأخذ عامل التضخم فى الاعتبار.

ولفت إلى أن شركته تعمل مع كيانى إدارة الرعاية الصحية بنظام الطرف الثالث «TPA» وهما «نكست كير» و«ميد نت».

واعتبر أن شركات إدارة الرعاية الصحية تساهم فى تخفيض تكلفة التأمين الطبى نظرا لقدرتها على الحصول على خصومات كبيرة من مقدمى الخدمات من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وصيدليات وغيرها، بجانب توافرعامل الخبرة لديهم.