أوريفليم إيجيبت السويدية تزيد فروعها بمصر إلى 200

❏ المدير العام: ارتفاع مبيعات الشهر الماضى.. وإنشاء مصنع بالسوق المحلية قرار الشركة الأم المال ـ خاص قال بدر عبدالعزيز، المدير العام بشركة «أوريفليم إيجيبت» السويدية العاملة فى مجال مستحضرات التجميل، إن الشركة تخطط لرفع عدد فروعها فى السوق المحلية، مع نهاية العام الحالى إلى 200، مقابل

❏ المدير العام: ارتفاع مبيعات الشهر الماضى.. وإنشاء مصنع بالسوق المحلية قرار الشركة الأم



المال ـ خاص

قال بدر عبدالعزيز، المدير العام بشركة «أوريفليم إيجيبت» السويدية العاملة فى مجال مستحضرات التجميل، إن الشركة تخطط لرفع عدد فروعها فى السوق المحلية، مع نهاية العام الحالى إلى 200، مقابل 107 فروع حاليا بنظام «الفرانشايز» و7 تابعة للشركة بشكل مباشر.

وأضاف – فى تصريح لـ«المال» – أن زيادة الانتشار فى السوق المحلية، يأتى ضمن خطة يتم العمل عليها منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن فروع الشركة منتشرة فى أنحاء الجمهورية، من مرسى مطروح والعريش وشرم الشيخ، والغردقة إلى أسوان.

وأكد أن الشركة تطرح منتجات جديدة بشكل شهرى فى فروعها، لافتا إلى أنه قام بجولة ترويجية للشركة، تضم فريق المبيعات فى جميع محافظات مصر، فيما عدا سوهاج التى يجرى العمل على تنظيم زيارة قربية لها.

وأشار إلى أن مبيعات الشركة ارتفعت خلال الشهر الماضى، بسبب شهر رمضان، كما أن شهرى «عيد الأم» و«الكريسماس» تمثلان موسمين مهمين للشركة، لتحقيق نسب أعلى من المبيعات، غير أنه لم يشأ أن يحدد قيمة معينة للمبيعات أو نسب الزيادة.

وأوضح أن زيادة المبيعات يساهم فيها أيضا، البيع عبر الإنترنت، والذى فتح فرصا كبيرة للبيع، لافتا إلى أن الشركة تستورد جميع منتجاتها من السويد، وبعض المصانع فى أماكن أخرى.

وأكد أن استمرار زيادة نمو المبيعات السنوية للشركة، يعزز فرص إنشاء مصنع فى مصر لشركة «أوريفليم» رغم أن القرار خاص بالشركة الأم، ولم يتم اتخاذه حتى الآن، ولكن الفكرة ليست مستبعدة.

وتأسست «أوريفليم» الأم عام 1967وتبيع بشكل مباشر فى 60 دولة، منها 12 دولة يتم تشغليها بنظام «الفرانشايز» ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 1.3 مليار يورو، وتضم نحو 3 ملايين استشارى للتسويق، ونحو 7 آلاف موظف، ويبلغ عدد منتجاتها نحو 1000 ولديها مركز للبحث والتطوير يضم نحو 100 عالم، وتتواجد مراكز الإنتاج فى الصين وروسيا والهند.