أوروجواي تخطف منتخب مصر بهدف في الدقائق الأخيرة

رأسية خيمينيز تحرم مصر من نقطتها الأولى علي المصري نجح منتخب أوروجواي أخيرا في فك عقدة لازمته طوال 48 عاما وتغلب بصعوبة بالغة على نظيره المصري 1 - صفر يوم الجمعة، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي انطلقت منافساتها بروسيا يوم الخميس. وجا

رأسية خيمينيز تحرم مصر من نقطتها الأولى

علي المصري

نجح منتخب أوروجواي أخيرا في فك عقدة لازمته طوال 48 عاما وتغلب بصعوبة بالغة على نظيره المصري 1 – صفر يوم الجمعة، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي انطلقت منافساتها بروسيا يوم الخميس.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 وسجله خوسيه ماريا خيمينيز ليحقق منتخب أوروجواي بذلك، الفوز في مباراته الافتتاحية بالمونديال للمرة الأولى منذ نسخة عام 1970.

وأضاعت اوروجواي فرصاً عديدة للتسجيل بفضل التمساك الدفاعي للفراعنة، والتألق الكبير لمحمد الشناوي حارس مصر، وبعض الحظ الذي وقف أمام كافاني الذي ارتطمت كرته بالقائم بعد مخالفة حرة مباشرة، غير أن خيمينيز أنقذ “لا سيليستي” في الدقيقة 89 من كرة رأسية.

بتلك النتيجة يتصدر المجموعة الأولى، المنتخب الروسي، صاحب الضيافة، الفائز في حفل الافتتاح على نظيره السعودي (5-0) وبرصيد 3 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف عن اوروجواي، في حين تحلّ مصر ثالثاً، والسعودية رابعا.