أوروبا والهند تسعيان لفرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات أمريكية

رويترزقدمت الهند والاتحاد الأوروبي إلى منظمة التجارة العالمية، قوائم بمنتجات أمريكية محتمل فرض عليها رسوم جمركية مرتفعة، ردًا على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم. وأبلغ الاتحاد الأوروبي منظمة التجارة، أن تكلفة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على

رويترز

قدمت الهند والاتحاد الأوروبي إلى منظمة التجارة العالمية، قوائم بمنتجات أمريكية محتمل فرض عليها رسوم جمركية مرتفعة، ردًا على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم.

وأبلغ الاتحاد الأوروبي منظمة التجارة، أن تكلفة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصلب قد تبلغ 1.5 مليار دولار، وأن تكلفة الرسوم على الألومنيوم تصل إلى 100 مليون دولار، وقدم الاتحاد قائمة بمنتجات أمريكية قد يستهدفها برسوم جمركية انتقامية.

وقالت الهند إنها تواجه رسومًا أمريكية إضافية بقيمة 134 مليون دولار على الصلب، و31 مليون دولار على الألومنيوم، وقدمت قائمة بصادرات أمريكية لاستهداف محتمل برسوم جمركية انتقامية.