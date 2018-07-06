أوروبا تهيمن على ‏كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي

علي المصري:بات في حكم المؤكد أن تسيطر قارة أوروبا، علي لقب كأس العالم، للمرة الرابعة علي التوالي، بعد وصول فرنسا وبلجيكا للدور قبل النهائي من النسخة الحادية والعشرون "روسيا 2018"، بعدما أقصيا منتخبي أوروجواي والبرازيل، علي التوالي.وتكون دور الثمانية للمونديال، من ستة منتخبات أوروبية، هي فرنسا وب

علي المصري:

بات في حكم المؤكد أن تسيطر قارة أوروبا، علي لقب كأس العالم، للمرة الرابعة علي التوالي، بعد وصول فرنسا وبلجيكا للدور قبل النهائي من النسخة الحادية والعشرون “روسيا 2018″، بعدما أقصيا منتخبي أوروجواي والبرازيل، علي التوالي.

وتكون دور الثمانية للمونديال، من ستة منتخبات أوروبية، هي فرنسا وبلجيكا وروسيا “صاحبة اﻷرض والجمهور”، وكرواتيا والسويد وإنجلترا، مقابل منتخبين فقط من أمريكا الجنوبية هما البرازيل وأوروجواي.

وبتوديع الثنائي ممثل القارة اللاتينيه، ووصول ثنائي القارة العجوز لنصف النهائي، أصبح دور اﻷربعة علي موعد مع لقاءات أوروبية خالصة، حيث سيلتقي منتخبا فرنسا مع بلجيكا، في اللقاء اﻷول.

فيما سيلتقي الفائز من مواجهة كرواتيا مع روسيا، مع المتأهل من لقاء السويد وإنجلترا، في اللقاء الثاني لنصف نهائي المونديال.

وأصبح مونديال روسيا 2018 هو الخامس في تاريخ البطولة الذي يشهد تواجد 4 منتخبات أوروبية في نصف النهائي، بعد نسخ 1934 و1966 و1982 و2006.

وسيكون بطل النسخة الحالية من البطولة أوروبي، للمرة الرابعة علي التوالي، بعد حصول إيطاليا علي لقب 2006، وفازت إسبانيا بمونديال 2010، وتوج المنتخب الألماني ببطولة 2014.