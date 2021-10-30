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أوروبا تعتمد على الجرعات المعززة في مكافحة الموجة الرابعة من كورونا

إيطاليا ستبدأ في توزيع الجرعات المعززة على جميع السكان
أيمن عزام 9:05 م, السبت, 30 أكتوبر 21 9:05 م, السبت, 30 أكتوبر 21

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أقلبت أوروبا على توزيع الجرعات المعززة المضادة لمرض كوفيد-19 أملا في حماية سكانها الأكثر عرضة للمرض خلال الموجة الرابعة من كورونا، وسط ارتفاع إصابات فيروس كورونا وتصاعد مخاوف التسبب مرة أخرى في تسجيل إصابات مرتفعة خلال فصل الشتاء.

الموجة الرابعة من كورونا

وذكرت وكالة بلومبرج أن طرح الجرعات المعززة ربما يقتصر على كبار السن وهؤلاء الذين يعانون من ضعف المناعة، لكن الحملة ربما تتوسع لتشمل جميع السكان من البالغين.

وتحاول الحكومات بكل ما تملك من طاقة الحد من موجات العدوى التي تواصل الظهور وتجنب فرض المزيد من القيود والإغلاقات.

وتعد الجرعات المعززة هي أحدث محاولة من جانبها للتصدي للعدوى بعد قضاء ما يقرب من عامين في المكافحة، وربما تشكل بداية لفرض التطعيمات بشكل سنوي بينما يتعلم العالم التعايش مع الفيروس على المدى الطويل.

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وتعد إيطاليا واحدة من البلدان التي تدرس برنامج واسع النطاق. وقال نائب وزير الصحة الإيطالي بيارباولو سيلاري الأسبوع الجاري إنه من المحتمل بدء إيطاليا في توزيع الجرعات المعززة على جميع السكان بداية من يناير.

وحصل  وزير الصحة الألماني ينس شبان على جرعة معززة ثالثة يوم الخميس الماضي وقال في تدوينة على تويتر إنه يتوفر منها ما يكفي لتغطية حاجة الجميع، مشددا على أن من يحصل عليها “يساعدنا على تخطى فصل الشتاء بأمان”.

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تطعيم كبار السن

وأقرت وكالة الدواء الأوروبية بالفعل منح جرعات معززة من تطعيمات فايزر-بايونتيك ومودرنا لجميع من هم أكبر من 18 عاما، شريطة مرور فترة لا تقل عن ستة أشهر منذ تلقي الجرعة السابقة.

ويتاح لكل حكومة على حدة اتخاذ قرارات بخصوص الفئات التي ينبغي حصولها على الجرعات المعززة وميعاد تلقيها.

وتقدم معظم البلدان الجرعات المعززة لكبار السن. واستهدفت اليونان في البداية هؤلاء الذين تصل أعمارهم إلى 60 عاما فما أكبر، لكنها تركز الآن على هؤلاء الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

ويحصل العاملون في مجال الصحة وحدهم على الجرعات المعززة في بعض البلدان حتى الآن.

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وتتيح بعض البلدان الجرعات المعززة لجميع البالغين، خصوصا في شرق أوروبا التي تشهد تدني إجمالي معدلات تلقي التطعيمات.  

وفي إسرائيل، أدى توزيع الجرعات المعززة خلال الصيف إلى المساهمة في خفض الحالات الجديدة.

وأقبلت بلدان أخرى على منح الجرعات المعززة أيضا، إذ تعطيها الولايات المتحدة لهؤلاء الذين تصل أعمارهم إلى 65 عاما فما أكبر، جنبا إلى جنب مع الفئات الأكثر تعرضا للإصابة مثل المدرسين وعمال البقالة.

وهناك جانب إخلاقي بخصوص استخدام عشرات الملايين من الجرعات في تطعيم أشخاص حصلوا بالفعل على بعض الحماية ضد كوفيد بينما أقبلت العديد من البلدان، خصوصا في أفريقيا، على تطعيم أقل من 5% من السكان.

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بقلم أيمن عزام

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