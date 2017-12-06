أوروبا تطالب الإمارات بالشفافية الضريبية لحذفها من القائمة السوداء

إعداد- عبدالغفور أحمد محسنقال باتريزيو فوندي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، إن الأخيرة عليها القيام بمزيد من الإجراءات التي تتعلق بالشفافية الضريبية إذا ما أرادت رفع اسمها من القائمة السوداء لدول الملاذات الضريبية التي أعدها الاتحاد.وتأتي تصريحات فوندي بعد يوم إعلان وزير مالية الاتحاد الأو

إعداد- عبدالغفور أحمد محسن

قال باتريزيو فوندي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، إن الأخيرة عليها القيام بمزيد من الإجراءات التي تتعلق بالشفافية الضريبية إذا ما أرادت رفع اسمها من القائمة السوداء لدول الملاذات الضريبية التي أعدها الاتحاد.

وتأتي تصريحات فوندي بعد يوم إعلان وزير مالية الاتحاد الأوروبي عن قائمة سوداء للملاذات الضريبية تضم 17 دولة بينها الإمارات والبحرين، في خطوة غير مسبوقة تستهدف محاربة التهرب الضريبي حول العالم.

وتابع فوندي: “كنا على اتصال مع السلطات الإماراتية خلال الأشهر الماضية، وقد نفذت الأخيرة عددا من الالتزامات”.