أوروبا تدعو إسرائيل و إيران إلى التهدئة فى سوريا

عادل عبد الجواد: شن سلاح الجو الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حملة جوية واسعة ضد أهداف إيرانية في سوريا، ردا على إطلاق نحو 20 قذيفة من سوريا نحو منطقة الجولان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رونين مانليس، إن القصف طال مواقع استخباراتية إيرانية ومقرات قيادة لوجيستية، ومواقع لتخزين أسلحة و

عادل عبد الجواد:

شن سلاح الجو الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حملة جوية واسعة ضد أهداف إيرانية في سوريا، ردا على إطلاق نحو 20 قذيفة من سوريا نحو منطقة الجولان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رونين مانليس، إن القصف طال مواقع استخباراتية إيرانية ومقرات قيادة لوجيستية، ومواقع لتخزين أسلحة وغيرها، واصفا القصف الإسرائيلي، بأنه من العمليات العسكرية الكبرى، التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا.

وبعد الهجوم الصاروخي الإيراني على مرتفعات الجولان، نقلت الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية، بعض ردود الأفعال العالمية بعد القصف الإسرائيلي علي الأهداف الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم الخميس : “فرنسا تحذر إيران من الامتناع عن محاولاتها لإقامة هيمنة إقليمية”.

ودعا الرئيس الفرنسي عمانوئيل ماكارون إلى الهدوء، وحثت فرنسا الإيرانيين على تجنب “الاستفزازات العسكرية” علي حد وصفها.

بينما أدانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الهجوم الإيراني على مرتفعات الجولان ودعت الجانبين إلى تهدئة الوضع.

فيما أعربت ألمانيا، عن دعمها لإسرائيل وقالت إنه يحق لها الدفاع عن نفسها ضد إطلاق النار على أراضيها.

وصرح وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس خلال مؤتمر صحفى مشترك، مع وزير الخارجية الروسى لافروف بأن “الهجوم الإيرانى هو استفزاز وأن إسرائيل لها الحق فى الدفاع عن نفسها”.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت، إلي تصريحات وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة اليوم، في حسابه على تويتر: وقوله “طالما أن إيران تنتهك الوضع الراهن في المنطقة، وتغرق الدول بقواتها وصواريخها ، فمن حق كل بلد في المنطقة أن يرد عليها، بما في ذلك إسرائيل.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه خلال الهجوم الإسرائيلي الذي وقع هذه الليلة الماضية ، استخدمت إسرائيل 28 طائرة من طراز F-15 و F16.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية ، أطلقت إسرائيل 60 صاروخًا واعترضت الأنظمة السورية أكثر من نصفها.