«أورنچ مصر» تعلن عن مبادرتين مع «الأورمان» و«عمار الأرض» لمساندة الأسر الأكثر احتياجا

أعلنت أورنچ مصر عن إطلاق مبادرات متعددة ومتنوعة لدعم ومساندة الأسر المصرية الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان، والتي بدأتها بمبادرتين مع جمعيتى “الأورمان” و”عمار الأرض” استهدفت توفير الأغذية للفئات المجتمعية الأولى بالرعاية لتوفير “حياة كريمة” لهم في جميع محافظات الجمهورية.

ونجحت أورنچ بالتعاون مع الأورمان وبمساعدة طلاب الجامعات من مؤسسة إيناكتس مصر في توزيع جميع الكراتين قبل بداية شهر رمضان من خلال فروع الأورمان المنتشرة في محافظات الجمهورية .

كما ساهم أيضا موظفو أورنچ في جهود تعبئة الكراتين حيث تحرص الشركة باستمرار على تمكين وإشراك موظفيها بأنشطتها الخيرية التنموية في إطار المسئولية المجتمعية للموظفين إيمانا منها بأن دور الأفراد لا يقل أهمية عن دور الشركات والمؤسسات، وتحفيزا على خلق روح التكافل الاجتماعي والشعور بالآخر.

وتمثلت المبادرة الثانية مع جمعية “عمار الأرض” في توفير وجبات الإفطار للأسر الأشد فقرا في قريتين بالجيزة والفيوم طوال شهر الصوم، يتم تقديم الإفطار في قاعات مغلقة مليئة بالأجواء الرمضانية وإتاحة الحضور للأسر وتناول الإفطار مع الحفاظ على خصوصيتهم.

مها ناجى: هدفنا تحسين حياة المصريين وتغيير حياتهم للأفضل

وبهذه المناسبة قالت مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسي إن أورنج تواصل عقد شراكات مع مؤسسات كبيرة في العمل المجتمعي مثل “الأورمان” و”عمار الأرض” للمساهمة في تحسين حياة المصريين وتغيير حياتهم للأفضل من خلال دعم الجهود الخيرية التي تستهدف مساندة الأسر المصرية إذ حرصت الشركة علي تنويع جهودها والتوسع في دعم مبادرات متعددة لتوفير المواد الغذائية للفئات الأولي بالرعاية وهي مجرد خطوة أولي وسوف تتوالي المبادرات حتي نهاية شهر رمضان.