«أورنچ مصر» تستكمل دعمها لمؤسسة «بهية» لبناء مستشفى الشيخ زايد لعلاج سرطان الثدي

شاركت شركة “أورنچ مصر” في دعم احتفالية “خطوات للـ200 ألف بهية” التي أطلقتها مؤسسة “بهية” للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي خلال شهر مارس، وذلك من خلال وجودها كراعٍ بلاتيني لمبادرة “أنت نسخة منها” التي أطلقتها المؤسسة بمناسبة عيد الأم، بحضور وزيرات التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والهجرة، ورئيسة المجلس القومي للمرأة وعدد من الفنانين والشخصيات المؤثرة في المجتمع.

وتستهدف المبادرة التي انطلقت تحت شعار “هديتك تطمنها” ترسيخ أهمية الكشف المبكر وتشجيع السيدات على إجرائه، فيما تأتي الاحتفالية في ظل طموح مؤسسة بهية إجراء الكشف المبكر على 20 ألف سيدة حتى نهاية شهر رمضان المقبل، وبذلك تصل إلى خدمة 200 ألف سيدة على مدار 7 سنوات منذ انطلاقها.

وخلال احتفالية “خطوات للـ 200 ألف بهية” ألقت ليلى النفيلي مدير المسئولية المجتمعية في اورنچ مصر كلمة خاصة، لتسليط الضوء على أهمية توجيه جهود المسئولية المجتمعية لدعم المؤسسات المؤثرة التي تلعب دورا هاما لمساندة المرأة المصرية ورعايتها مثل “بهية” لكونها موجهة لحماية ورعاية وعلاج المرأة التي تشكل نصف المجتمع في مصر.

وأوضحت: “الوصول بالعلاج للمرأة ودعمها نفسياً أو الكشف المبكر عليها وتوعيتها بالمرض للوقاية منه، هدف إنساني نبيل ينعكس على كل المجتمع، إذ أن علاج امرأة واحدة كفيل بحماية أسرة كاملة، لذلك حرصنا في اورنچ مصر على مساندة “بهية” وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لمساعدتها على تحقيق أهدافها”.