«أورنچ» مصر تتسلم جائزة أفضل مزود لخدمات الحوسبة السحابية

حصدت أورنچ مصر جائزة أفضل مزود إقليمي لخدمات الحوسبة السحابية من Telecom Review المنصة الإعلامية المتخصصة في قطاع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتسلمت الجائزة مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والإعلام بشركة أورنچ مصر خلال حفل تكريم عقد على هامش النسخة 16 من قمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والتي استضافتها دبي بالإمارات خلال ديسمبر الجاري.

وتُمنح جوائز Telecom Review 2022 لعدد محدود من الشركات الإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بناء على معايير وقدرات معترف بها وقابلة للإثبات، ويتم اختيار الفائزين في كل تصنيف من قبل لجنة مستقلة مكونة من 15 خبيرًا.

وتعد أورنچ مصر واحدة من رواد خدمات الحوسبة السحابية على المستوى الإقليمي، وتمتلك خطط توسعية لتصميم وتطوير مراكز البيانات الأفضل في فئتها سواء المملوكة لها، أو المصممة لصالح المؤسسات الأخرى من عملاء أورنچ.

وتركز أورنچ مصر على تنويع مجموعة خدماتها وتطويرها، كما تعمل على بناء وتشغيل وإدارة أكبر مركز بيانات في إفريقيا للحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تزيد عن 135 مليون دولار.

ويهدف المركز إلى تعزيز البيانات واستضافة جميع منصات المدن الذكية التابعة للعاصمة الإدارية بطريقة مؤمنة ومتكاملة وذلك لمدة خمس سنوات بالتعاون مع أكثر من 20 مورداً.

ويضم المركز أكثر من 2000 مهندس لتقديم خدمات متنوعة مثل الأمن السيبراني، وخدمات الحوسبة السحابية المتعددة، وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي والبحث والتطوير وغيرهم من الخدمات.

علاوة على ذلك، تقدم أورنچ مصر لعملائها مجموعة فريدة من حلول الحوسبة السحابية من خلال مركز اورنچ للبيانات في الإسكندرية، والذي ازداد الطلب عليها زيادة هائلة في الآونة الأخيرة.

كما أعدت الشركة خطة استراتيجية حديثة تهدف لتعزيز سعة مركز البيانات لتلبي احتياجات العملاء، ومواجهة الهجمات الإلكترونية.