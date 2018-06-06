أورنچ تحتفل بمرور 20 عاماً على وجودها فى مصر

سمية كمالاحتفلت شركة أورنچ مصر، المقدمة لخدمات الاتصالات المتكاملة، بمرور 20 عاما على وجودها داخل السوق المصرية، وذلك خلال حفل السحور السنوى الذى نظمته الشركة بحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلمات، ولفيف من كبار رجال الدولة ورجال الأعمال والنجوم والمشاهير.وكان ياسر ش

سمية كمال

احتفلت شركة أورنچ مصر، المقدمة لخدمات الاتصالات المتكاملة، بمرور 20 عاما على وجودها داخل السوق المصرية، وذلك خلال حفل السحور السنوى الذى نظمته الشركة بحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلمات، ولفيف من كبار رجال الدولة ورجال الأعمال والنجوم والمشاهير.

وكان ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر، فى استقبال الحضور الذى شهد نخبة من كبار قيادات قطاع الاتصالات على رأسهم وزير الاتصالات ياسر القاضى، والمهندس أحمد عبد الحليم، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد، والدكتور سيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ومسئولو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) وعدد من أعضاء مجلس النواب ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال وهم نجيب ساويرس، بجانب نخبة من المشاهير ونجوم المجتمع أبرزهم الفنان ظافر العابدين نجم الحملة الإعلانية الأخيرة للشركة، والمطربة نيكول سابا، والإعلامى أسامة كمال.

بدأ الحفل بعرض مذهل للألعاب النارية والمؤثرات الصوتية التى حازت على إعجاب الجميع، وفاجأت اورنچ الحضور بالنجمة اللبنانية المتألقة نيكول سابا التى غنت باقة من أشهر أغانيها، منها “يا شاغلني بيك”، “مش وقت كلام”، “هفضل أفرح”، “فارس أحلامي”، “قررت أفرح”.

فى نهاية الاحتفال قامت فرقة فابريكا الذى أبهر الحضور بأداء رائع تفاعل معه الجميع عند غناء أغنية ” الليلة الكبيرة و”أحسن ناس”.