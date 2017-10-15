أورنج: 8.5 ملايين مشترك فى كل دقيقة كسبان

خاص قالت أورنچ مصر، إن مسابقة "كل دقيقة كسبان" والتي استمرت لما يزيد عن ثلاثة أشهر جذبت 8.5 مليون مشترك. وأوضحت أن المسابقة تمت تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.ووفق الشركة، لاقت المسابقة إقبالا غير مسبوق من المشتركين في سابقة هي الاولي من ن

خاص

قالت أورنچ مصر، إن مسابقة “كل دقيقة كسبان” والتي استمرت لما يزيد عن ثلاثة أشهر جذبت 8.5 مليون مشترك.

وأوضحت أن المسابقة تمت تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ووفق الشركة، لاقت المسابقة إقبالا غير مسبوق من المشتركين في سابقة هي الاولي من نوعها في مسابقات خدمات القيمة المضافة في مصر.

وبدأت هذه المسابقة بشكل يومي من الساعة العاشرة صباحاً وحتي العاشرة مساءاً طوال فترة المسابقة حيث قام كل متسابق بإرسال رسالة في أول كل دقيقة التي يريد التسابق بها، ويكون صاحب أول رسالة تصل إلى الشركة في هذه الدقيقة هو الفائز بجائزة الدقيقة (وهي كارت شحن تتراوح قيمته بين ٥جنيه وحتي ٥٠٠جنيه)

وفي نهاية مدة المسابقة أعلنت أورنچ مصر في احتفال بحضور المهندس أشرف حليم نائب رئيس اورنچ مصر وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الفائز بالجائزة الكبرى وقدرها نصف مليون جنيه والتي تسلمها الأستاذ صلاح محمد حسن من محافظة قنا.

وقال المهندس أشرف حليم ، نائب رئيس أورنچ مصر، إن اشتراك 8.5 مليون متسابق من أورنچ يؤكد ثقة العملاء في ما تقدمه أورنچ ومدي مصداقيتها في توفير عروض ومسابقات تناسب وتلبي جميع احتياجات العملاء المختلفة. ان نجاح هذا المشروع جاء بعد الاعداد الجيد حيث تمت دراسة المشروع.