أورنج والمصرية للاتصالات توقعان اتفاقية لتسوية نزاعهما

رجب عز الدين: أعلنت شركة المصرية للاتصالات، عن توقيع اتفافية تسوية لجميع النزاعات القائمة مع شركة أورنج مصر للاتصالات خلال التسعة أعوام الماضية. وقالت الشركة - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس - إن تلك الاتفاقية تتضمن قيام كلتا الشركتين…

رجب عز الدين:

أعلنت شركة المصرية للاتصالات، عن توقيع اتفافية تسوية لجميع النزاعات القائمة مع شركة أورنج مصر للاتصالات خلال التسعة أعوام الماضية.

وقالت الشركة – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس – إن تلك الاتفاقية تتضمن قيام كلتا الشركتين بتسوية جميع النزاعات المعلقة بينهم خلال الفترة من 2008 وحتى أكتوبر 2017.

وتتعلق تلك التسويات بقضايا الترابط والبنية التحتية، والخدمات الدولية عن دعوى التحكيم رقم 644 لعام 2009 والمنظورة أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى.

و تضمنت الاتفاقية تسوية الدعوى رقم 371 للعام القضائى الثامن والمنظورة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية وإسقاط أي إجراءات قانونية مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة.

وقالت أورنج للاتصالات فى بيان منفصل للبورصة، إنها دفعت 72 مليون جنيه لنظريتها بموجب هذه الاتفاقية لتسوية جميع خدمات الترابط المحلى والبنية التحتية وخدمات الترابط الدولى، بالإضافة إلى 2 مليون جنيه نظير تسويات أخرى .

وأضافت أورنج أن تلك التسوية لن يكون لها تأثير سلبى على قائمة الأرباح والخسائر للشركة.

وقالت المصرية للاتصالات، إن الأثر المالى لتلك التسويات سيتم إدراجه لقائمة الدخل للربع الرابع من 2017 بقيمة 49 مليون جنيه، فضلا عن زيادة غير نقدية فى اضمحلال قيمة العملاء بمقدار 225 مليون جنيه، الأمر الذى يتوقع مع أثر إيجابى على قائمة التدفقات النقدية للشركة، بما قيمته 74 مليون جنيه.

وقال المهندس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، إن تسوية النزاع مع أورنج سيزيد من تقوية العلاقات فيما بينهما وسيزيد من حجم التعاون بين الشركتين، بما يساعد على التوسع فى العلاقات بين الشركتين فى المستقبل.

