«أورنج» و«اتصالات» تتأهبان لتغطية منتدى شباب العالم بخدمات المحمول

رفعت شركتا «أورنج» و«اتصالات» درجة الاستعداد القصوى لرفع كفاءة جودة خدمات الاتصالات للوفود المشاركة وداخل قاعات منتدى شباب العالم والذى تنطلق فعالياته اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام بمدينة شرم الشيخ بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أميرى: زيادة الطيف الترددى فى محطات الأبراج ووصلات التراسل

وقال أيمن أميرى ، نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التكنولوجي بشركة أورنج مصر، إنها أجرت العديد من قياسات الجودة سواء فى مركز المؤتمرات أو الفنادق التى تقيم بها الوفود المشاركة بمنتدى شباب العالم هذا العام ، موضحا أنه تمت زيادة الطيف الترددى فى محطات أبراج المحمول القائمة مما يوفر أضعاف السعة الحالية، علاوة على زيادة وصلات التراسل لمواكبة الطلب المتوقع على خدمات الإنترنت خلال فترة انعقاد المنتدى.

وأكد – فى تصريحات لـ«المال»- أن شركته قامت كذلك بتجهيز أطقم فنية لمتابعة أداء المحطات على مدار الساعة والتدخل الفورى لمعالجة أى أعطال متوقعة، فضلا عن متابعة جميع مؤشرات الجودة عبر مركز التحكم الرئيسى انطلاقا من حرص الشركة على توفير أعلى مستويات الجودة فى المحافل الدولية التى تستضيفها مصر.

المعداوى: جاهزون لاستيعاب أى كثافة محتملة فى المكالمات الصوتية ونقل البيانات

وأشار حسام المعداوى ، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة “اتصالات مصر”، إلى جاهزية شبكتها لاستيعاب الكثافة المحتملة فى مدينة شرم الشيخ أثناء فعاليات المؤتمر بسبب امتلاك أحدث شبكة فى السوق المحلية – على حد تعبيره خاصة وأن الشركة تسلمت مؤخرًا الترددات الجديدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وبدأت فى استغلالها بما يسمح لنا بتقديم أفضل خدمة بأعلى جودة ممكنة لضمان رضاء عملائها وحصولهم على أفضل خدمات للصوت ونقل البيانات.

وأكد أن حرص الشركة على دعم شبكتها فى مدينة شرم الشيخ يأتى بهدف ضمان تقديم خدمة مميزة بمواصفات جودة عالمية، ليتمكن المشاركون من الاستفادة من أفضل خدمات للصوت ونقل البيانات لكل أنحاء العالم طوال الفعاليات، يساهم فى تحقيق مزيد من الانتشار والنجاح لمنتدى شباب العالم.

ومن المقرر أن تتضمن أجندة المنتدى هذا العام قضايا متنوعة جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائى، والسلم والأمن العالمى، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، كذلك إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

وكانت إدارة المنتدى، أعلنت عن إطلاق منصة تفاعلية للمشاركة فى فعاليات النسخة الرابعة هذا العام عن بعد بهدف إتاحة الفرصة لجميع المهتمين بمتابعة جميع فعاليات وأنشطة المنتدى ، بالإضافة إلى المشاركة فى ورش العمل الخاصة بالمنتدى، كما تتضمن معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين، فضلاً عن إمكانية المشاركة افتراضيا فى المنتدى من خلال قائمة «شارك المنتدى online» عبر التسجيل بالبريد الإلكترونى فقط.