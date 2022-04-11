«أورنج مصر» توقع اتفاقًا حصريًا مع «فيزا» لعملاء «أورنج كاش»

وقعت “أورنچ مصر” اتفاقاً حصرياً مع شركة “فيزا”، الرائدة عالميًا في المدفوعات الرقمية، لتوفير حلول دفع رقمي مبتكرة وحصرية تتضمن بطاقات مصرفية افتراضية، وبطاقات مصرفية واقعية، فضلًا عن إتاحة مزايا فريدة تتيح تسهيل إتمام جميع التعاملات المالية بطريقة أسرع وأكفأ واكثر أماناً لعملاء محفظة “اورنچ كاش” مما يسهم في جهود الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدي.

يأتي ذلك في إطار حرص اورنچ على إثراء تجربة عملائها وتزويدهم بخدمات متطورة، حيث تتيح الاتفاقية لعملاء أورنچ إجراء المعاملات الإلكترونية والفعلية باستخدام خدمات الدفع المختلفة التي تقدمها فيزا في أي مكان داخل أو خارج مصر، كما ستوفر فيزا أيضًا منتجات فريدة تمنح مزايا رائعة لعملاء Orange Premier.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتمكن العملاء من استخدام شبكة فيزا العالمية لإجراء معاملاتهم المالية من محفظة اورنچ كاش، كما ستسهم في التوسع في خدمة الـ QR code التي ستساعد التجار على قبول المدفوعات من محفظة اورنچ كاش.

من جانبه، أعرب نويل شاتو نائب الرئيس التنفيذى لقطاع التطوير والجودة بشركة اورنچ مصر، عن تفاؤله بالإنجازات التي تقدمها أورنج لعملائها عبر التعاون من شركة “فيزا” التي تدير واحدة من كبرى الشبكات في العالم للمدفوعات الإلكترونية، مضيفًا أن أورنج مصر حريصة على تزويد عملائها دائماً بميزات جديدة وفريدة، حتى يسهل عليهم إنجاز مدفوعاتهم اليومية ويوفر عليهم الوقت والجهد.

و تابع شاتو أن الاتفاقية مع شركة فيزا تؤكد مجدداً أن اورنچ هي الإختيار الصحيح للعملاء الحريصين على الاستفادة من أحدث التقنيات المتعلقة بالتحول الرقمي وخدمات المدفوعات الإلكترونية.

و قالت ملاك البابا مدير عام فيزا مصر ان الشراكة لمدة خمس سنوات مع شركة اورنچ والتي تعد واحدة من أكبر شركات الاتصالات المتكاملة في مصر تساهم في ربط خدماتنا ومنتجاتنا بمحفظة اورنچ كاش ونمنح العملاء الفرصة لاستخدام منتجات إصدار متعددة كجزء من خطط تنويع طرق الدفع وتشجيع المدفوعات الرقمية ودعم تحرك مصر نحو اقتصاد غير نقدي.