«أورنج مصر» توقع اتفاقية مع «إيجيبت تراست» لإتاحة خدمات التوقيع والختم الإلكتروني داخل منافذها

علمت “المال” أن شركة أورنج مصر وقعت اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني وتأمين المعلومات “إيجيبت تراست” فى إطار استراتيجية أورنج لتقديم خدمات قيمة مضافة لعملائها من قطاع الشركات والأفراد.

وقالت مصادر فى قطاع الاتصالات إن هذه الاتفاقية تستهدف دعم الدولة المصرية فى تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، وبموجبها سيتم إتاحة الاشتراك فى خدمة التوقيع والختم الإلكتروني من خلال منافذ بيع أورنج على مستوي محافظات الجمهورية.

وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ”المال” أن الختم الإلكتروني هو آلية حديثة تكافئ الختم التقليدي للشركات، مؤكدين أن تقنية التوقيع الإلكتروني تمكن الشركات من تأمين البيانات والمعاملات والمصادقة على المستندات.

وتقع سلطة تنظيم ومتابعة التوقيع الإلكتروني في مصر لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 والذي من شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني لدعم التحول الرقمي وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الإلكتروني.