أورنج مصر توقع اتفاقية شراكة مع سبوتيفاي

أعلنت شركة أورنچ مصر اليوم توقيع شراكة استراتيجية مع Spotify خدمة الاستماع عبر الاشتراك الأكثر شهرة في العالم، لتزويد عملائها في جميع أنحاء مصر بإمكانية الوصول إلى تجربة موسيقية شخصية من خلال Spotify Premium.تواصل اورنچ مصر تقديم المزيد من الخدمات الترفيهية لعملائها من الشباب الذين تأتي الموسيقى على رأس اهتماماتهم.

وبفضل هذه الشراكة، يتمكن عملاء اورنچ من الحصول على Spotify Premium مجاناً حتى 12 شهراً على باقات محددة من شبكة اورنج. وسيتاح لهم من خلال منصة Spotify الوصول إلى أكثر من 82 مليون أغنية وأكثر من 4 مليارات قائمة تشغيل، وسيمكنهم الإستفادة من Spotify Premium ومشاركة الموسيقى الجديدة والاستمتاع بها كجزء من اشتراكهم الشهري.

و عبر أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر عن سعادته بإبرام هذه الشراكة قائلًا: “نفخر بهذه الشراكة مع أشهر منصة للموسيقى في العالم، حيث أن مثل هذه الشراكات تميز اورنچ كشركة رائدة في قطاع الاتصالات في مصر.”

وأضاف أن”الموسيقى هي وسيلة أساسية نتواصل من خلالها مع عملائنا الكرام، لذلك نسعى جاهدين لتزويدهم بخدمات ترفيهية تلبي احتياجاتهم، وكذلك تقديم تجربة لا مثيل لها أعدت خصيصًا لعملائنا. اليوم، تجمع شراكتنا مع Spotify بين ابتكار الموسيقى والتكنولوجيا لتقديم خدمة فريدة من نوعها في السوق المصري، بالإضافة إلى سعي اورنچ الدائم لتقديم آفاق جديدة للموسيقى التي أصبحت جزءاً أساسياً من الوسائل الترفيهية لجميع فئات