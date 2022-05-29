«أورنج مصر» تعلن عن فوز «أمان ليك» بتمويل 200 ألف دولار في تحدي « Fintec Startup Seed Challenge»

أعلنت أورنچ مصر عن فوز شركة “أمان ليك” (AmanLeek) المصرية الناشئة بتحدي” Fintech Startup Seed Challenge 2022 ” بقيمة مالية قدرها $200,000 والتي أطلقتها أورنچ مصر بالتعاون مع صندوق “Orange Ventures” الاستثماري التابع لمجموعة أورنچ العالمية، وهي من أهم المسابقات في مجال دعم ومساندة رواد الأعمال الواعدين و أصحاب الرؤية المبتكرة في مصر لتعزيز أعمالهم.

وشركة “AmanLeek” هي منصة رقمية تسعى لتعزيز مجال التأمين وتعمل على توفير تجربة بسيطة ومباشرة للعملاء من خلال حلول رقمية مبتكرة وخطط تأمينية تناسب احتياجاتهم، وتأمل الشركة في تدشين حقبة جديدة لصناعة التأمين في مصر بحيث يمكن توفير منتجات هذا القطاع الحيوي لكل بيت بدون تعقيدات وبكل شفافية الأمر الذي يسهم في النهاية في رفع حصة هذه الصناعة المالية الضخمة في الاقتصاد المصري.

وفازت “أمان ليك” في التحدي على مستوى الجمهورية بعد تمكنها من تخطي عملية اختيار شديدة التنافسية واختبارات شاملة ودقيقة تقدم إليها مئات الشركات الناشئة، وأشرفت عليها هيئة تحكيم مختصة من الخبراء في هذا المجال.

ويستهدف التحدي دعم الشركات الناشئة في مرحلة “البذور Seed” وهي أهم جولة من جولات جمع التمويل (Fundraising) في مراحل تكوين أي شركة طموح، ويدعم التحدي بشكل خاص الشركات التي جمعت أقل من مليون يورو، والتي تعمل في قطاعات متنوعة ومن بينها تكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الرقمية، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والألعاب، وتكنولوجيا التعليم، والتجارة الإلكترونية وغيرها.

وبهذه المناسبة، عبر نويل شاتو، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير والجودة فى شركة أورنچ مصر ، عن سعادته بوصول موسم 2022 من تحدي “Fintech Startup Seed Challenge” إلى مرحلته النهائية الحاسمة بإعلان فوز شركة “أمان ليك”، متمنياً حظا أوفر لكل المشاركين في التحدي.

كما هنأ الشركة الفائزة وتمنى أن يكون نجاحها دافعا للعديد من المبتكرين للسعي لتحقيق طموحاتهم وأهدافهم.

وتابع: “تشهد مصر ازدهارًا واضحًا في قطاع الابتكار وريادة الأعمال، فقد احتلت المركز الثاني في إفريقيا في مجال رأس المال الاستثماري، كما نؤمن أن عقد الشراكات مع الشركات الناشئة مثل” AmanLeek” سيقدم أفضل التجارب لعملائنا” ” لذلك، نفخر بتحدي “Fintech Startup Seed” والعديد من المبادرات الأخرى التي تطلقها مجموعة أورنچ والتي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم وتعزيز الأعمال الناشئة وتقديمها إلى السوق المصرية وخارجها ومجتمع الأعمال التقني”.