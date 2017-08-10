أورنج مصر تعلن عن تغييرات فى الإدارة التنفيذية

محمود جمال أعلنت أورنج مصر عن تغييرات هامة فى بعض مناصبها القيادية وإدارتها التنفيذية وذلك بحلول الأول من سبتمبر، حيث سيتم تفعيل وتنفيذ التغييرات الجديدة. وشملت التغييرات عددا من الأدوار الفعالة فى الإدارة التنفيذية بالشركة، كما شملت تطوير وخلق قطاعات جديدة بالشركة، حيث انضمت مها ناجى إلى أورنج ق



محمود جمال

أعلنت أورنج مصر عن تغييرات هامة فى بعض مناصبها القيادية وإدارتها التنفيذية وذلك بحلول الأول من سبتمبر، حيث سيتم تفعيل وتنفيذ التغييرات الجديدة.

وشملت التغييرات عددا من الأدوار الفعالة فى الإدارة التنفيذية بالشركة، كما شملت تطوير وخلق قطاعات جديدة بالشركة، حيث انضمت مها ناجى إلى أورنج قادمة من فودافون مصر لتشغل منصب نائب رئيس الشركة لقطاع الاتصالات.

وانضم عبد الفتاح فيظى من اتصالات مصر ليشغل منصب نائب رئيس الشركة لقطاع المبيعات، فى حين تم تعيين بيير اتيان سيزرون نائب رئيس مجموعة اورنج سابقا لقطاع التسويق كنائب رئيس شركة أورنج مصر لقطاع المستهلك و التسويق.

كما تم تعيين رانيا غريب مستشارًا عامًا لأورنچ مصر قادمة من المصرية للاتصالات لتصبح المسئولة عن الشئون القانونية والعلاقات الحكومية بالشركة.

فى حين تمت ترقية المهندس أشرف حليم من منصب نائب رئيس الشركة للقطاع التجارى ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي، و فى وقت سابق من هذا العام تم تعيين مجدى جبره ليشغل منصب نائب رئيس الشركة لقطاع الاعمال و المؤسسات وتم ترقية جوزيف فوزى لمنصب نائب رئيس الشركة لقطاع خدمة العملاء، كما تم تعيين بارت ستايلنز وهو مدير تنفيذى سابق فى اورنچ بلجيكا كنائب رئيس الشركة لقطاع التخطيط والتطوير.

وفى الوقت الحالي، جارى تعيين نائبًا لرئيس الشركة للقطاع المالى خلفا لفرنسوا ڤيت بينما احتفظ كلاً من المهندس هشام سبليني، نائب رئيس الشركة للقطاع التكنولوجي، وشريف حنا، نائب رئيس الشركة لقطاع الموارد البشرية والرقابة الداخلية، بمنصبيهما دون أى تغيير.