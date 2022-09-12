«أورنج مصر» تعتزم طرح شرائح اتصالات صديقة للبيئة خلال أيام

تعتزم شركة أورنج مصر طرح شرائح اتصالات صديقة للبيئة Eco-SIM خلال أيام، في إطار إستراتيجيتها الرامية لتعزيز الاستدامة البيئية لعملياتها و خفض الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع الأهداف العالمية للحفاظ علي البيئة.

قال أيمن أميري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا بالشركة، إن المجموعة الفرنسية طرحت بالفعل هذه الشريحة في عدة أسواق حول العالم، منوهًا بأن أورنج مصر انتهت من تجارب جاهزيتها للتشغيل في مصر.

وأوضح أميري، في تصريحات للمال، أن هذه الشرائح مصنوعة من مواد صديقة للبيئة تمت إعادة تدويرها، وتهدف إلى خفض استهلاك البلاستيك وتقليل البصمة الكربونية،

كما تأتي أيضًا تماشيًا مع التوجهات الرئاسية بإطلاق مبادرات للحفاظ على البيئة في إطار رؤية مصر 2030 قبل استضافة مصر مؤتمر تغير أطراف المناخ”COP27” نوفمبر المقبل.

ولفت إلى أن شركات الاتصالات تستهلك عدة أطنان من البلاستيك في إنتاج شرائح الاتصالات، بينما يسمح التحول الكلي إلى بطاقات Eco-SIM بخفض كبير في هذا الاستهلاك مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

على صعيد آخر ذكر أن أجرت كل الاختبارات الفنية لإطلاق شرائح الاتصالات الالكترونية المدمجة E-sim وتنتظر موافقة تنظيم الاتصالات لبدء تفعيلها.

وأكد أن هذه الشريحة ستتيح للعملاء الحصول على اتصالات موثوقة، بصرف النظر عن ظروف التشغيل و يسهل عملية التنقل بين الشبكات ودعم خدمات تكنولوجيا إنترنت الأشياء.