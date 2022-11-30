«أورنج مصر» تعتزم توقيع بروتوكولات تعاون مع شركتين للحلول المالية

تعتزم «أورنج مصر» توقيع بروتوكولات تعاون مع شركتين فى حلول التكنولوجيا المالية بالسوق المصرية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الشراكة خلال يناير 2023.

قال ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة، إن «أورنج مصر» تعمل على تمكين النظام البيئى فى قطاع الأعمال، لافتًا أنها تخطط لبناء مركز آخر لتطوير المهارات الرقمية وريادة الأعمال فى مدينة أسوان بداية العام المقبل وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى «GIZ» بتكلفة تشغيل تتراوح بين 50 و100 مليون جنيه سنويًا.

جاء ذلك على هامش قمة «أكثر 30 رائد أعمال مؤثرًا تحت سن 30 عامًا»، التى نظمتها مجلة فوربس الاقتصادية فى مدينة الجونة خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الحالى .

وأوضح «شاكر» فى تصريحات لـ«المال» أن فيروس كورونا ساعد على إيجاد بيئة مثالية للرقمنة سمحت للشركات الناشئة بتوسيع عملياتها، قائلًا: «أتاحت الجائحة مجالًا لمزيد من المنافسة والتعاون من أجل منظومة عمل أكثر تطورًا».

على صعيد آخر، كشف عن اعتزام الشركة ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون دولار فى تطوير ورفع كفاءة الشبكة خلال العام القادم، مقدرًا حجم استثمارات «أورنج مصر» فى تحديث بنيتها التحتية خلال 2022 بنحو 4 مليارات جنيه، بنسبة نمو تتراوح بين 5 و%10 مقارنة بعام 2021 . وأضاف أن شركته بصدد توقيع اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، لإعادة تطوير واستخدام المخلفات الصلبة، وذلك فى إطار مجهوداتها لتفعيل مفهوم الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وتقليل تداعياتها السلبية على البيئة.