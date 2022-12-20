«أورنج مصر» تشارك في مبادرة وقاية لخفض قوائم انتظار جراحات أورام الثدي

أعلنت أورنج مصر عن مشاركتها في دعم مبادرة “وقاية” التي تستهدف خفض وإنهاء قوائم الانتظار لعمليات أورام الثدي الجراحية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية ومؤسسة “الدكتور شريف عمر” لعلاج الأورام، وذلك في إطار حرص الشركة على دعم مبادرات الرعاية الصحية للمرأة المصرية وفئات المجتمع المستحقة، وضمن استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية التي تركز على مساندة المبادرات المتخصصة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني النشطة.

وعبرت مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي عن اعتزاز أورنچ مصر بالمساهمة في مبادرات الرعاية الصحية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن فئات المجتمع المصري الأولى بالرعاية.

وأوضحت أورنج مصر تعمل بشكل مستمر على تنويع خططها في إطار استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية، وهي دائما ما تعطي أولوية خاصة لمبادرات وبرامج حملات الرعاية الصحية نظراً لحساسيتها وأهمية عنصر الوقت فيها، لذا نفخر بكوننا من أوائل الداعمين لمبادرة “وقاية” ونتعهد ببذل المزيد من الجهود لدعم المبادرات المماثلة”.

من جهته، عبر الدكتور عمر شريف عمر أستاذ جراحة الثدي والأورام بالقصر العيني جامعة القاهرة والرئيس التنفيذي لمؤسسة شريف عمر لعلاج الأورام، عن شكره وامتنانه العميق لشركة اورنچ مصر وتقديره لسرعة استجابتها لدعم المبادرة وحرصها على الأخذ بزمام المبادرة بين شركات القطاع الخاص.

وأوضح: “لمسنا اهتماما كبيرا وحرصا صادقا من شركة أورنچ مصر لدعم المبادرة والتوعية بها بمجرد الإعلان عنها، لذا نحمل تقديرا كبيرا للشركة لأن مثل هذه الاستجابة السريعة والحماسية تعطي دفعة هائلة لإنجاح المبادرة وتحقيق الهدف المأمول منها في أقرب فرصة”.

جدير بالذكر أن مبادرة “وقاية” تعتمد بشكل خاص على المساهمات المجتمعية من الشركات المصرية، حيث يتم حشدها وتوجيهها لصالح مرضي الأورام ومن خلال المنظومة الصحية المصرية والجهات الرسمية القائمة عليها، وتفتح المبادرة مجال المشاركة فيها لكافة الشركات والمستشفيات.