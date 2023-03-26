«أورنج مصر» تسلم أكشاكًا تجارية مجهزة للأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع جمعية الأورمان

كشفت شركة أورنچ مصر عن أولى مبادراتها الخيرية ضمن حملة “باب رزق” التي أطلقتها وتستمر فعالياتها طوال شهر رمضان، بهدف مساعدة آلاف المصريين على إيجاد فرص عمل وتشجيع الفئات القادرة في المجتمع على مواصلة الأعمال الخيرية وتوسيع أساليب تقديم المساعدة لتتضمن توفير سبل العيش المستدامة للجميع.

وجاء ذلك من خلال تسليم اكشاك مجهزة لممارسة الأنشطة التجارية للأسر الاكثر احتياجا والتى تخدم مئات المواطنين فى مختلف محافظات مصر بالتعاون مع جمعية الاورمان.

وتستهدف الحملة مساعدة الأسر المصرية على تأمين مصدر دخل وباب رزق لمساعدتهم على تحمل تكاليف المعيشة بشكل مستقل وميسر، حيث أن الأكشاك ستكون مجهزة تماما بأرفف وثلاجة وعدد كبير من البضائع.

وعبرت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدعاية والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة اورنچ مصر عن سعادتها بتدشين حملة “باب رزق” التي تقدم نموذجا بناءً لأعمال الخير وأسلوب أكثر استدامة لمساعدة الناس وتنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات، وتعمل على تشجيع المجتمع للانخراط في مبادرات خيرية أكثر فعالية على المدى الأطول.

وأكدت أن الحملة لا تزال في بدايتها إذ تتعهد اورنچ بالمزيد من المبادرات التي تحمل فرص عمل متنوعة للمصريين، في إطار “باب رزق” على مدار أيام الشهر الفضيل.

وكانت قد انطلقت حملة “باب رزق” بمشاركة عدد كبير من المشاهير ورواد الأعمال وسيدات المجتمع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الأيام القليلة الماضية إيمانا منهم بالهدف وأهمية تشجيع الغير على مساعدة بعضهم البعض.