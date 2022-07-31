«أورنج» مصر تسجل 9.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022

سجلت شركة «أورنج مصر» إيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 503 ملايين يورو (9.6 مليارات جنيه) مقارنة مع 450 مليون يورو (8.3 مليار جنيه) بنسبة نمو بلغت 11.7%.
وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني فقط حوالي 244 مليون يورو (4.6 مليار جنيه)، مقارنة مع 229 مليون يورو(4.2 مليار جنيه) محققة نسبة نمو على أساس سنوي بلغ 6.5% بنهاية الربع الثاني.
وبحسب نتائج أعمال أورنج العالمية، بلغت قاعدة عملاء الشركة 27.8 مليون مشترك في الهاتف المحمول، فيما بلغ عدد عملاء الإنترنت الثابت «أورنج DSL» حوالي 670 ألف بنهاية النصف الأول من 2022.