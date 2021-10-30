اتصالات وتكنولوجيا

أورنج مصر تسجل 4.7 مليار جنيه إيرادات خلال الربع الثالث

26.8 مليون عميل
محمود جمال 9:45 ص, السبت, 30 أكتوبر 21 9:45 ص, السبت, 30 أكتوبر 21

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سجلت شركة أورنج مصر إيرادات خلال الربع الثالث من العام الجاري بقيمة بلغت 255 مليون يورو ما يوازي 4.7 مليار جنيه مقابل 227 مليون يورو أي ما يقارب 4.1 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من 2020 .

وبحسب نتائج مجموعة أورنج العالمية ،بلغ إجمالي عدد عملاء الوحدة المصرية نحو 26.8 مليون عميل ، و425 ألف عميل فى خدمة الأنترنت الثابت .

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بينما حققت الشركة إجمالي إيرادات خلال الـ 9 أشهر الأولي من 2021 بلغت 701  مليون يورو ما يعادل حوالي 13 مليار جنيه .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ،قد التقي منذ أيام “اليون ندياي”، الرئيس التنفيذي لشركة “اورنج الشرق الأوسط وأفريقيا”، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة “أورانج مصر”؛ لبحث سبل تعزيز التعاون مع شركة أورانج خلال المرحلة المقبلة.

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وخلال اللقاء، استعرض مسئولو شركة “أورانج” نشاط الشركة في مصر، مؤكدين حرصهم على التوسع في هذه السوق الواعدة؛ حيث قامت الشركة بزيادة رأسمالها في مصر بمبلغ 750 مليون يورو في عام 2018، وبلغ عدد العاملين بها 12 ألف موظف، كما تعتزم استثمار 300 مليون دولار في مصر خلال العام المقبل.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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