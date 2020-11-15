اتصالات وتكنولوجيا

«أورنج مصر» تسجل 12.3 مليار جنيه إيرادات خلال 9 أشهر

27.7 مليون عميل على شبكتها
المال - خاص 12:47 م, الأحد, 15 نوفمبر 20 12:47 م, الأحد, 15 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

حققت شركة «أورنج مصر» إيرادات حوالي 226 مليون يورو (حوالي 4.2 مليارات جنيه) خلال الربع الثالث من 2020، مقارنة بـ 209 (حوالي 3.9 مليارات) بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الايرادات خلال التسعة أشهر 666 مليون يورو حوالي (12.3 مليار جنيه)، مقارنة بـ 621 مليون (حوالي 11.5 مليار جنيه) بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2019.

اقرأ أيضا  خالد عبد العال: القاهرة أول محافظة تنشئ البوابة الجغرافية في مصر

ووفقًا لمؤشرات الشركة العالمية بلغ عدد مشتركي المحمول على الشبكة في مصر حوالي 27.7 مليون، بينما وصل عدد المشتركين في الانترنت الثابت نحو 385 ألفا.

وأعلنت مجموعة «أورنج الفرنسية»، أنها سجلت نموًا في الإيرادات بالربع الثالث رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا، وبلغت إيرادات المجموعة في الربع الثالث 10.58 مليار يورو، بنمو 0.8% على أساس سنوي.

اقرأ أيضا  «المصرية للاتصالات» و«AMS-IX» الهولندية توقعان اتفاقية لإنشاء مركز تبادل حركة الإنترنت

وبلغ عدد عملاء خدمات الهاتف المحمول 211.9 مليون عميل في 30 سبتمبر 2020.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

الولايات المتحدة تمنح تطبيق تيك توك أسبوعين لتوفيق أوضاعه بالبلاد

أحمد فراج 10:56 ص, الأحد, 15 نوفمبر 20

1.2 مليار مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي «وي شات» عالميًا خلال أكتوبر الماضى

المال - خاص 8:43 م, السبت, 14 نوفمبر 20

الحكومة توضح حقيقة أخطاء مناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية

صفية حمدي 3:22 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

تقرير: 2 مليار مستخدم لمنصة «يوتيوب» عالميًا خلال أكتوبر

المال - خاص 2:15 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

انتخاب ممثل من تنظيم الاتصالات رئيسا لجنة الاستشارات الحكومية في الـ«آيكان»

المال - خاص 11:06 م, الخميس, 12 نوفمبر 20

خالد عبد العال: القاهرة أول محافظة تنشئ البوابة الجغرافية في مصر

عصام عميرة 5:45 م, الخميس, 12 نوفمبر 20