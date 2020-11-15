«أورنج مصر» تسجل 12.3 مليار جنيه إيرادات خلال 9 أشهر

حققت شركة «أورنج مصر» إيرادات حوالي 226 مليون يورو (حوالي 4.2 مليارات جنيه) خلال الربع الثالث من 2020، مقارنة بـ 209 (حوالي 3.9 مليارات) بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الايرادات خلال التسعة أشهر 666 مليون يورو حوالي (12.3 مليار جنيه)، مقارنة بـ 621 مليون (حوالي 11.5 مليار جنيه) بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2019.

ووفقًا لمؤشرات الشركة العالمية بلغ عدد مشتركي المحمول على الشبكة في مصر حوالي 27.7 مليون، بينما وصل عدد المشتركين في الانترنت الثابت نحو 385 ألفا.

وأعلنت مجموعة «أورنج الفرنسية»، أنها سجلت نموًا في الإيرادات بالربع الثالث رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا، وبلغت إيرادات المجموعة في الربع الثالث 10.58 مليار يورو، بنمو 0.8% على أساس سنوي.

وبلغ عدد عملاء خدمات الهاتف المحمول 211.9 مليون عميل في 30 سبتمبر 2020.