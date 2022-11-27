«أورنج مصر» تستثمر 4 مليارات جنيه في تحسين الشبكة وتنويع محفظتها الاستثمارية

تعتزم شركة أورنج مصر ضخ نحو 4 مليارات جنيه خلال العام المقبل فى دعم وتحسين جودة شبكتها، بالإضافة إلى تنويع محفظتها فى عدد من مجالات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بهدف تحقيق معدلات نمو طموحة على مستوى الإيرادات والأنشطة التشغيلية وذلك عبر زيادة استثماراتها فى البيانات الرقمية والخدمات المالية والمدن الذكية وخدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G.

وقال هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال بالشركة، أن أورنج مصر تتوقع تحقيق نموا كبيرا فى نتائج أعمالها خلال النصف الثانى من العام الجارى بناءا على ادائها الإيجابى فى أول 6 أشهر إلا أنها ترجح انخفاض فى هوامش ربحيتها بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدل التضخم، مرجعا السبب وراء تحقيق الشركة مؤشرات مالية جيدى إلى تبنيها خطة طموح ترتكز على المساهمة فى المشروعات القومية العملاقة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة وتوسيع حجم أعمالها عبر طرح حلول مبتكرة وتعزيز كفاءة الشبكة بما يتناسب مع رؤية مصر 2030.

وأوضح مهران فى حوار مع «المال» أن فرس رهان قطاع الاتصالات فى 2023 سيكون من نصيب خدمات التحول الرقمى وتحويل الأموال عبر المحمول وتكنولوجيا الحوسبة السحابية وخدمات المدن الذكية وإنترنت الأشياء بالاضافة الى التوسع فى تعظيم قدرات الشبكات، موضحا أن هذه المسارات تأتى تزامنا مع أهمية حلول أمن البيانات لتقديم حلول تفضيلية للعملاء حسب احتياجاتهم وقطاعاتهم المختلفة.

ورأى أن سوق الاتصالات يعانى تحد رئيسى يتمثل فى ضرورة التوسع فى خدمات البيانات خاصة مع نمو معدلات استخدامها خلال السنوات الماضية، فضلا عن التوسع فى الاستثمار بالخدمات المالية الرقمية، وتوفير التطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن الذكية، وتقديم حلول مبتكرة تسهم قدوما فى دفع عمليات الشمول المالى.

وأضاف أن التحدى الآخر هو أهمية العمل على تطوير شبكة البنية التحتية بشكل دائم، لاسيما أنها تعد أساس صناعة الاتصالات من أجل تقديم خدمات متنوعة للمواطنين فى الجودة والسعر، معتبرا أن السوق المصرية واعد ومليء بالفرص واقتصاده قادر على مواجهة التحديات بدليل ما تشهده البلاد من جهود ومشروعات قومية – على حد وصفه تعكس الإرادة القوية للدولة لبناء مصر الحديثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ونوه عن دراسة أورنج مصر حاليا عددا من الخدمات الجديدة التى ستوفر تجربة عملاء مختلفة وسيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من كافة تفاصيلها منها على سبيل المثال لا الحصر خدمات المبانى الذكية (الإدارية والسكنية)، والموانى الذكية، والأمن السيبرانى، وكذلك فى مجالات النقل والمواصلات.

فى سياق متصل، ذكر أن شركته ستعرض خلال مشاركتها فى دورة العام الحالى من معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى مجموعة واسعة من أحدث حلولها وتقنياتها الداعمة لمبادرات التحول الرقمي بالاضافة الى الخدمات الرقمية وخدمات التمويل المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وخدمات للأفراد فى عدة قطاعات محورية.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد عقد شراكات استراتيجية مع شركات ومؤسسات محلية ودولية مثلما شهد هذا العام تعاون مع وزارة العدل فى مجال الشهر العقارى وكذلك التعاون مع شركة ايجيبت تراست لنشر خدمات التوقيع والختم الالكتروني ، إلى جانب برنامج «إنجز» المقدم من شركة ضمان لتقديم الدعم المالى للشركات الصغيرة والمتوسطة فى اطار مبادرة الـ %5 من البنك المركزى.

من جانبه، قدر أيمن أميرى، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع التكنولوجيا بالشركة، إجمالى عدد محطات أبراج المحمول المملوكة للشركة بأكثر من 8500 محطة 85 % منها تدعم خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات، لافتا إلى أنه من المخطط إنشاء 750 محطة جديدة لتقديم خدمات الأجيال الثانى والثالث والرابع حتى نهاية 2022.

وقال أميرى أن تغطية أورنج مصر موزعة على جميع انحاء الجمهورية إذ توجد مناطق ذات تغطية حديثة وأخرى تم زيادة طاقتها، كما ستتجه الشركة خلال الفترة المقبلة للتركيز على القرى والنجوع فى مدن الدلتا والصعيد لتقوية الشبكات وتعزيز خدمات نقل البيانات( الداتا)، كذلك المناطق التى تزيد كثافتها السكانية عن 5 آلاف شخص، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمحطات فى بعض المدن مثل القاهرة والأسكندرية والساحل الشمالى.

وألمح إلى أن أورنج حصلت على 30 ميجا هرتز ترددات جديدة خلال الربع الأول من العام الجارى فى الحيز 2600 ميجاهرتز من جهاز تنظيم الاتصالات، بقيمة 440 مليون دولار ومن المنتظر أن تسهم فى تحسين جودة خدمات الاتصالات الصوتية أو نقل بيانات تماشيا مع المعايير الدولية

وكشف عن دراسة الشركة استحداث شكل جديد من أبراج المحمول معد خصيصا للتركيب ببعض الاماكن فى العاصمة الادارية الجديدة يكون تشاركيا بين شركات المحمول الأربعة، لافتا إلى أن أورنج نجحت فى تنفيذ أول تجربة لخدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G بالعاصمة.

توقعات بانخفاض هوامش الربحية بسبب تراجع قيمة الجنيه وزيادة التضخم

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إنشاء 750 محطة جديدة حتى نهاية 2022.. وتقوية الخدمة بمدن الدلتا والصعيد

بحث استحداث أبراج تشاركية بالعاصمة الإدارية.. ونجحنا فى تنفيذ أول تجربة لخدمات 5G بها